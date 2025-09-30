szeptember 30., kedd

Feol podcast

Feol podcast: Beszélgetés Zsikó Zsuzsanna népi énekessel

Címkék#énekes#feol podcast#himnusz#Zsikó Zsuzsanna#népzene

Bokányi Zsolt
Feol podcast: Beszélgetés Zsikó Zsuzsanna népi énekessel

Fotó: BOKA / FMH

Podcast stúdiónk és Bokányi Zsolt vendége volt Zsikó Zsuzsanna, a magyar népzene kiemelkedő előadója. A történet különösen aktuális volt, hiszen nemrég egy állami rendezvényen gyönyörű, tradicionális viseletben adta elő a magyar himnuszt, méltóságteljes és érzelemmel teljes előadását maga Orbán Viktor miniszterelnök is lefényképezte és megosztotta a saját Facebook-oldalán. Az apropó az volt, hogy a közelmúltban egy másik előadó, Ajsa Luna, ülve, cigarettázva énekelte a himnuszt, ami jelentős ellentétet mutatott: Zsikó Zsuzsanna előadása így példaként szolgálhat arra, hogyan kell méltóságteljesen és hitelesen előadni a nemzeti imádságot. De a beszélgetésben szóba kerül majd vendégünk pályafutása, kiderül miért tölti ideje nagy részét székesfehérváron, és hogy hogyan fogadta a kolumbiai közönség a magyar népzenét! 

 

Feol podcast

