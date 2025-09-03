48 perce
Felolvasóesttel emlékeztek Korponay Arankára
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület kiállítótermébe, ahol Prepeliczay Elődné, született Korponay Aranka írásain keresztül idézték fel a 19–20. század fordulójának egyik elfeledett, ám annál tehetségesebb tollforgatóját. Kedden este felolvasóestre várták az érdeklődőket.
Fotó: Bokányi Zsolt
Korponay Aranka Huszár Paulina leányaként nemcsak kivételes műveltséget hozott magával otthonról, hanem érzékeny és sokszor előremutató hangvételű írásokat is. A felolvasóesten elhangzott részletek világosan mutatták: munkássága méltó a figyelemre és az újrafelfedezésre.
Az est során Sárbogárd múltja is megelevenedett az egyes szövegekben és a hallgatóság olyan különlegesen értékes információkat vihetett magával, amelyek nemcsak irodalmi, hanem helytörténeti szempontból is jelentősek. A személyes hangvételű, finom iróniával átszőtt írások nemcsak a kor női szerepeiről, hanem a mindennapi élet apró, de beszédes mozzanatairól is tanúskodtak. A rendezvény egyben az egyesület idei évadnyitó eseménye is volt, mely méltó kezdete lett az előttük álló kulturális programoknak.