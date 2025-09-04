Egy új fejezet kezdődik, tele meglepetéssel és varázslattal

Szeptember 8-án indul a Törés/Vonalak című előadással a Székesfehérvári Balett Színház 2025/2026-os évada. Ezt követi október 20-án a Carmen, majd a Don Quijote, valamint az Iratxe Ansa és Igor Bacovich koreográfusok által készített alkotás, a Broken lies. Az őszi évad november 24-én, az Aladdin – Kalandra fel! bemutatóval zárul – tájékoztat az ÖKK közleménye, melyből kiderül az is, hogy a karácsonyra hangolódva, decemberben három napon át, öt előadásban a Diótörőt láthatja a közönség. Az őszi évad programjáról részletesen a Fehérváribalett.hu/esemenyek oldalon olvashatnak.

Évadnyitás nyílt nappal

A Székesfehérvári Balett Színház nyílt nappal indítja a 2025/2026-os évadot szeptember 6-án, szombaton. 10.00 órakor egy bemutató balettgyakorlat lesz a társulat táncművészeivel, majd Jeanne Solan, a világhírű balettmesternő interaktív klasszikus balettgyakorlatot tart, amelybe a közönség is bepillanthat. Végül az érdeklődők egy rövid részletet láthatnak a Testbeszéd című produkcióból.