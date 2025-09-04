szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

23°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Frissen Fejérből

1 órája

Egy új fejezet kezdődik, tele meglepetéssel és varázslattal

Címkék#színház évad#nyílt nap#évad#Székesfehérvári Balett Színház#balett

Új bemutatókkal, feledheteten élményt jelentő előadásokkal érkezik a Székesfehérvári Balett Színház 2025/2026-os évada. A táncművészet kedvelői négy előadást láthatnak ősszel, míg az ünnepi időszakban a Diótörő története elevenedik meg a Vörösmarty Színház színpadán.

Feol.hu
Egy új fejezet kezdődik, tele meglepetéssel és varázslattal

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Szeptember 8-án indul a Törés/Vonalak című előadással a Székesfehérvári Balett Színház 2025/2026-os évada. Ezt követi október 20-án a Carmen, majd a Don Quijote, valamint az Iratxe Ansa és Igor Bacovich koreográfusok által készített alkotás, a Broken lies. Az őszi évad november 24-én, az Aladdin – Kalandra fel! bemutatóval zárul – tájékoztat az ÖKK közleménye, melyből kiderül az is, hogy a karácsonyra hangolódva, decemberben három napon át, öt előadásban a Diótörőt láthatja a közönség. Az őszi évad programjáról részletesen a Fehérváribalett.hu/esemenyek oldalon olvashatnak. 

Évadnyitás nyílt nappal

A Székesfehérvári Balett Színház nyílt nappal indítja a 2025/2026-os évadot szeptember 6-án, szombaton. 10.00 órakor egy bemutató balettgyakorlat lesz a társulat táncművészeivel, majd Jeanne Solan, a világhírű balettmesternő interaktív klasszikus balettgyakorlatot tart, amelybe a közönség is bepillanthat. Végül az érdeklődők egy rövid részletet láthatnak a Testbeszéd című produkcióból.

 

 

 

Frissen Fejérből

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu