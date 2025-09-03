59 perce
Dolhai Attila szintet lépne a Vörösmarty Színházzal, nemzeti színházzá tenné
Új igazgatóval, Dolhai Attilával az élen kezdi meg a következő évadot a Vörösmarty Színház idén ősszel. A Jászai Mari-díjas színész, musicalénekes, operetténekes, érdemes művész nem akármilyen tervekkel érkezett Székesfehérvárra. Dolhai Attila a Feol.hunak most elárulta, pontosan mit ígért a nyertes színházigazgatói pályázatában, és a szakmai kérdések mellett bepillantást engedett a színészi szakma titkaiba is.
Dolhai Attila nem ismeretlen a közönség előtt, jóllehet, színházigazgatóként most először találkozhatunk vele. A Feol.hu-nak adott interjújában elmondta, mi vezette a színészi pályára, melyik volt az a műfaj, amelyet eleinte kevésbé érzett a magáénak, ám később megszerette, valamint beszélt a Vörösmarty Színházzal kapcsolatos jövőbeni terveiről is.
A kezdetek
Kezdjük a legelején: hogyan csöppentél a színház világába?
− Ifjú korom óta énekeltem, az amolyan vele(m) született adottság volt, és kerestem a helyem a kulturális világban, amikor egyszer a későbbi anyósom felhívta a figyelmem arra, hogy a Katona dolog című musical meghallgatása lesz a Fiatalok Színháza műhelyben. A gyerekkori színházi élmények – Vígszínház, Madách Színház –, elhalványodtak ekkorra, így nem a gyerekkori élmények vonzottak a színházba, hanem a lehetőség, hogy énekelhetek. Elmentem hát erre a meghallgatásra, beálltam statisztának, s nagyjából innen indult el a pályám. Tetszett, hogy a könnyűzenei világgal ellentétben, a színházi munkának van egy nagyon jól felépített rendje, az olvasópróbáktól a bemutatókig. Egymást követték a meghallgatások, a kisebb szerepek. Jézus Krisztus szupersztár, Elisabeth (Rudolf szerepe), West Side Story (itt már egy komolyabb főszerepet kaptam), majd jött a színművészeti egyetem, végül a Budapesti Operettszínház.
No de nem úgy van az, hogy az ember elhatározza, hogy színész lesz. Kell tudni énekelni, táncolni, játszani, stb. Nálad minden megvolt, vagy volt olyan, amin azért dolgoznod kellett?
− Mindenen kell fejleszteni, így volt ez nálam is: volt, amin többet, volt, amin kevesebbet. Talán az éneken kellett a legkevesebbet, a prózához és a tánchoz, színpadi mozgáshoz képest. Az operettszínházban eltöltött huszonöt év alatt nagyon nagy fejlődési utat jártam be a musicalen keresztül az operetten át az operáig. De egyébként az éneklés sem volt olyan magától értetődő, jóllehet, erős adottság volt az életemben, de sokáig nem volt az kész, s azt hiszem, igazán sosem lesz készen, hiszen fejlődni mindig lehet. Azt gondolom, ez a művészetekre általában jellemző, és mint a jó pap, holtig tanulunk és képesek vagyunk fejlődni önmagunkhoz és másokhoz képest is. Ami a színpadi mozgást és a táncot illeti, ezek jelentették a legnagyobb kihívást. Már a Rómeó és Júliában is kellett táncolni, ami okozott bennem némi kételyt, hogy biztosan kell-e nekem is táncolnom a Lehetsz királyban. Szokták mondani, hogy akik a romantikus hős szerepkörben vannak, azokra nem jellemző, hogy olyan erősek lennének táncban. De a Rómeó és Júlia sikere bátorított, hogy talán nem is táncolok olyan ügyetlenül. Hosszú folyamat volt tehát, mire elértem az Oltári srácokhoz, ahol már bátran táncoltam, de a fél szemem még ott is a többieken volt, hogy nem vagyok-e lemaradva és mi lesz a következő lépés. Most már elég jó rutinnal kezelem a táncot a színpadon.
− A próza a kezdetekkor sokkal gyengébb minőségben volt jelen, mint most. Szokták mondani, hogy ez egy gyakorlati pálya és ez valóban így van. Nagyon jó osztályom volt a színművészeti egyetemen, – Szőcs Artur, Tompos Kátya, Nagy Lóránt, Nagy Sándor, Peller Anna, Nádasi Veronika, Kerényi Miklós Máté, Posta Viktor, Balogh Anna – nagyon erős osztály volt, a Telekes Péter meg a Varju Kálmánék voltak akkor a próza osztályban velünk párhuzamosan, s valahogy óhatatlanul megmérettetésre kerültünk mi is, mérlegre tettünk önmagunkat, hogy hol tartunk a prózában. Fontosnak tartottam, hogy amikor a zenés műfajban prózában szólalunk meg, akkor az egy hiteles megszólalás legyen. Annak megtanulása, hogy a prózamondás az operett műfajában ugyanolyan érvényes legyen, mint hogy ha prózát játszanék, szintén hosszú folyamat volt. Ugyanez mondható el a dalokról is: meg kellett tanulni azon gondolkodni, hogy mi a célja annak a monológnak, honnan hova érkezünk el és a többi. Összességében tehát az egyes készségek erősítették egymást: hol a próza az éneket, hol pedig az ének a prózát, nem beszélve a táncról.
− A zene indított el a pályán, de időközben nagyon megszerettem a prózát. Ma már nagyon szívesen hallgatok és nézek prózai előadást, jóllehet, sokáig azt éreztem, hogy távol áll tőlem ez a műfaj, s úgy éreztem, hogy a zenében bekövetkező katarzis nem érkezik meg a prózai előadásokban. Az első átütő élmény éppen a Vörösmarty Színházban ért, a Jó estét nyár, jó estét szerelem című darabban Nagy Zsolt, prózai színész olyat alakított, olyan erős színészi jelenlétet produkált, hogy a szó pozitív értelmében kirázott tőle a hideg. Volt aztán néhány olyan zenei előadás különböző színházakban, amelyekről csalódottan jöttem ki: mert hiába szólt a zene, valahogy a színészi jelenlét nem segített abban, hogy elfogadjam az énektechnikai hiányosságokat.
Egy pályakezdő színész talán először úgy áll színpadra, hogy azt érzi, végre itt vagyok, végre megmutathatom magam. Ez mikor alakul úgy át az emberben, hogy gondolkodni kezd a darabról, önmagáról, és arról, hogy mit tud ő adni, saját magán túl, mit adhat a közönségnek a darabbal? Mikor kezd el nem önmagáról szólni a szereplés?
− Ez már maga a mesterség. A színpadra állás öröme, az, hogy azon a deszkán állhatok, ahol a nagy elődök, már önmagában öröm. Be kell tölteni egy bizonyos kort ahhoz, hogy a lelkesedésen túl megérezd a szakmát. Az igazság az, hogy a kezdeti örömteli pillanatokat lassan felülírják a napi rutin jelentette kötelességek: már nem örülsz annak, hogy reggeltől estig ott állsz a színpadon. Viszont ekkor tanulod meg az alázatot a szakma iránt. Mindemellett pedig vannak olyan színészegyéniségek, legendák, akiket figyelemmel követ az ember, s igyekszik tőlük tanulni.
− A színház a pillanat művészete, s ezeket a pillanatokat mindig újból meg kell teremteni. Hiába adunk elő egy darabot sokadszorra, mindig újra fel kell építeni önmagunkban azt, amit át akarunk adni a közönségnek. Egyetlen darabnak sem lehet úgy nekimenni, hogy „hát ezt más sokszor játszottuk, így ellazázom”. A színészet nagyon szép szakma abból a szempontból is, hogy mindig újra lehet kezdeni. Ami az előző próbaidőszakban nem sikerült, majd sikerül a következőben. A legtöbb színész személyiségében talán benne van annak a vágya, hogy személyessé tegye a játékát. Hogy olyat adjon át, amitől azt mondja majd a közönség: Váó, ez most nagyon megérintett! Tehát alapvetően a színész törekszik arra, hogy át tudjon adni valamit a közönségnek, ugyanakkor, ahogy említettem, meg is kell érni rá, de ez a szakmai fejlődés során szinte óhatatlanul bekövetkezik.
Az egészen biztos, hogy te már megérkeztél a szakmába. Na de mikor érkeztél meg Székesfehérvárra?
− Székesfehérvárhoz kötődik néhány korábbi emlékem, élményem, így például az első Koronázási Szertartásjáték, amelyben magam is szerepeltem. Aztán ott van a huszonöt-harminc évvel ezelőtti, már említett Jó estét nyár, jó estét szerelem című darab, amely egy kulcsfontosságú állomása volt a zenés színházzal való találkozásomnak. Aztán eltelt huszonöt év, amit Budapesten töltöttem az operettszínházban. Így Székesfehérvárral most ismerkedem közelebbről, s már érzem azt a fajta lokálpatriotizmust, amely annyira sajátja a fehérváriaknak. De nem csak érzem, hanem értem is. Kisvárdán születtem, és Ajakon töltöttem a gyerekkorom első kilenc évét, ami olyan mértékben meghatároz engem, a gondolataimat, hogy a mai napig, ha találkozom a munkám során olyannal, aki kisvárdai, akkor elfog az a bizonyos testvériesség érzése. Emiatt tudom, hogy mit éreznek a székesfehérváriak, mennyire fontos nekik a város, beleértve a színházat is.
− Nem akarom azt mondani, hogy itthon vagyok, mert még nem vagyok itthon Székesfehérváron. De szeretném úgy vezetni ezt az intézményt, hogy ha végig sétálok az utcán, akkor ha megállítanak, és mesélik nekem a helyi érdekességek, látnivalók történetét, akkor megszólítva érezzem magam. Kati néni szobráról már hallottam, s eszembe is jutott, hogy érdemes lenne a helyi történeteket behozni a színházba.
Dolhai Attila a színházigazgatói székben
Ezek szerint akkor még tartogatsz meglepetéseket a fehérvári közönségnek is. Ugyanakkor az egyik nagy vállalásod már nem titok. Kérlek, mesélj egy kicsit a színházigazgatói pályázatodban tett vállalásodról!
− Azt ígértem, hogy nyolc éven belül megpróbálunk a Vörösmarty Színházzal nemzeti színházzá válni. Ahhoz, hogy a nemzeti színház státuszt kiérdemelje egy színház, több feltételnek kell megfelelnie. Ezek között szerepel például az, hogy egy saját fesztivált kell üzemeltetnie, opera és balett előadásokat kell játszania. Ez utóbbiakból évente összesen negyven előadást kell produkálni. E számnak egy része már biztosított, hiszen a Székesfehérvári Balett Színház is játszik nálunk. További feltétel, hogy több tagozatossá kell válnia az intézménynek, így prózai és zenés darabokat (operett, opera, musical) is játszania kell. Ehhez elengedhetetlen az együttműködés az Alba Regia Szimfonikus Zenekarral, amely részéről egyébként nagy nyitottságot tapasztalok e téren.
Az új pozícióval a színpadról a színfalak mögé kerülsz: láthatunk majd téged játszani, esetleg rendezni is?
− Később szeretnék majd rendezni is, most egyelőre sok más feladatom van, amelyek kitöltik az időmet. A rendezés azért volna jó, hogy ne csak az irodából és a nézőtérről lássam a kollégákat. Nagyon fontos lenne, hogy legyen egy szakmai összekapcsolódásunk, akár egy musicalben, akár operettben vagy egy vígjátékban, hogy érezzék azt a fajta szakmaiságot, amelyet én képviselek. Az együtt végzett munka egy híd ahhoz, hogy közösen vigyük a Vörösmarty Színházat. Fontos, hogy személyes kapcsolatok alakuljanak ki a színészek, a háttérdolgozók és közöttem. De ez valószínűleg nem az első egy-két évben fog megtörténni, most először lépésről lépésre el kell juttatnunk a színházat öt éven belül oda, hogy megpályázhassuk a nemzeti színházi státuszt.
Szóval, szeretnék rendezni, de nem az első és nem is a második évben. Talán majd a harmadikban, de valószínűleg hamarabb kerül sor arra, hogy játszak – de csak akkor, ha olyan feladatról van szó, ami való nekem, s amivel egyetért a rendező.
− Remélem, észreveszi majd a fehérvári közönség azt, hogy a színészeket, a produkciókat szeretném előtérbe tenni. A mostani évadban, amelyet még Szikora János állított össze – az az én szerepem, hogy minél erőteljesebben kommunikáljam a most soron következő évad előadásait. Éppen ezért létrehoztunk egy új sorozatot, amelynek az első estéje október 6-án lesz. Művészkijáró címmel indítunk egy beszélgetős, éneklős műsort, amolyan közönségtalálkozó gyanánt, amely során bemutatjuk a darabokat, a színészeket, lehetőséget teremtve arra, hogy a néző beláthasson a színfalak mögé.