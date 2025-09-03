Dolhai Attila szintet lépne a Vörösmarty Színházzal, nemzeti színházzá tenné

Dolhai Attila nem ismeretlen a közönség előtt, jóllehet, színházigazgatóként most először találkozhatunk vele. A Feol.hu-nak adott interjújában elmondta, mi vezette a színészi pályára, melyik volt az a műfaj, amelyet eleinte kevésbé érzett a magáénak, ám később megszerette, valamint beszélt a Vörösmarty Színházzal kapcsolatos jövőbeni terveiről is.

Dolhai Attila személyében már nemcsak egy kiváló színészt, hanem színházigazgatót is köszönthetünk

Fotó: Fehér Gábor

A kezdetek

Kezdjük a legelején: hogyan csöppentél a színház világába?

− Ifjú korom óta énekeltem, az amolyan vele(m) született adottság volt, és kerestem a helyem a kulturális világban, amikor egyszer a későbbi anyósom felhívta a figyelmem arra, hogy a Katona dolog című musical meghallgatása lesz a Fiatalok Színháza műhelyben. A gyerekkori színházi élmények – Vígszínház, Madách Színház –, elhalványodtak ekkorra, így nem a gyerekkori élmények vonzottak a színházba, hanem a lehetőség, hogy énekelhetek. Elmentem hát erre a meghallgatásra, beálltam statisztának, s nagyjából innen indult el a pályám. Tetszett, hogy a könnyűzenei világgal ellentétben, a színházi munkának van egy nagyon jól felépített rendje, az olvasópróbáktól a bemutatókig. Egymást követték a meghallgatások, a kisebb szerepek. Jézus Krisztus szupersztár, Elisabeth (Rudolf szerepe), West Side Story (itt már egy komolyabb főszerepet kaptam), majd jött a színművészeti egyetem, végül a Budapesti Operettszínház.

No de nem úgy van az, hogy az ember elhatározza, hogy színész lesz. Kell tudni énekelni, táncolni, játszani, stb. Nálad minden megvolt, vagy volt olyan, amin azért dolgoznod kellett?

− Mindenen kell fejleszteni, így volt ez nálam is: volt, amin többet, volt, amin kevesebbet. Talán az éneken kellett a legkevesebbet, a prózához és a tánchoz, színpadi mozgáshoz képest. Az operettszínházban eltöltött huszonöt év alatt nagyon nagy fejlődési utat jártam be a musicalen keresztül az operetten át az operáig. De egyébként az éneklés sem volt olyan magától értetődő, jóllehet, erős adottság volt az életemben, de sokáig nem volt az kész, s azt hiszem, igazán sosem lesz készen, hiszen fejlődni mindig lehet. Azt gondolom, ez a művészetekre általában jellemző, és mint a jó pap, holtig tanulunk és képesek vagyunk fejlődni önmagunkhoz és másokhoz képest is. Ami a színpadi mozgást és a táncot illeti, ezek jelentették a legnagyobb kihívást. Már a Rómeó és Júliában is kellett táncolni, ami okozott bennem némi kételyt, hogy biztosan kell-e nekem is táncolnom a Lehetsz királyban. Szokták mondani, hogy akik a romantikus hős szerepkörben vannak, azokra nem jellemző, hogy olyan erősek lennének táncban. De a Rómeó és Júlia sikere bátorított, hogy talán nem is táncolok olyan ügyetlenül. Hosszú folyamat volt tehát, mire elértem az Oltári srácokhoz, ahol már bátran táncoltam, de a fél szemem még ott is a többieken volt, hogy nem vagyok-e lemaradva és mi lesz a következő lépés. Most már elég jó rutinnal kezelem a táncot a színpadon.