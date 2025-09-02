szeptember 2., kedd

Évadnyitó társulati ülés

1 órája

Dolhai Attila átvette a Vörösmarty Színház kulcsát (galéria, videó)

Évadnyitó társulati ülést tartott a Vörösmarty Színház kedden. Az eseményen a színház új igazgatója, Dolhai Attila szimbolikusan átvette a Vörösmarty Színház kulcsát Szikora Jánostól, a teátrum leköszönő igazgatójától. A társulati ülésen az új direktor beszélt a soron következő évad előadásairól, valamint a társulatot érintő jövőbeni változásokról is.

Gombor Lili
Szikora János egy arany kulccsal adta át szimbolikusan a színház vezetését Dolhai Attilának az évadnyitón

Fotó: Nagy Norbert

Szikora János, a Vörösmarty Színház leköszönt igazgatója egy jókora arany kulccsal a kezében jelent meg a teátrum nagyszínpadán, hogy az évadnyitó társulati ülésen szimbolikusan is átadja a színház vezetését Dolhai Attilának, az új igazgatónak. S bár ez a kulcs egyetlen zárba sem illik bele, de ha az ember jól használja, akkor a legmakacsabb szív is kinyílik előtte. Mert könnyű az épület, a nyílászárók gazdájának lenni, ami igazán nehéz, az, hogy gazdái legyünk az emberi sorsoknak, lelkeknek – fogalmazott Szikora János, majd átnyújtotta a kulcsot, valamint a minap megjelent új könyve, a 13 évad Székesfehérváron egy tiszteletpéldányát Dolhai Attilának.

dolhai attila
Évadnyitó társulati ülést tartott a Vörösmarty Színház, ezúttal már az új igazgató, Dolhai Attila vezetésével
Fotó:  Nagy Norbert

Új évad Szikora János örökségével, Dolhai Attila vezetésével

A Vörösmarty Színház soron következő évadát, még igazgatói ciklusában Szikora János állította össze, így az elkövetkezendő egy év még az ő „öröksége” jegyében zajlik majd, ugyanakkor Cser-Palkovics András polgármester felhatalmazást adott az új színházigazgatónak arra, hogy ettől valamilyen mértékben eltérjen, így tavasszal lehet változás az előadások rendjében.

Annyi bizonyos, hogy az új évadban a közönség láthatja majd 

  • A padlás, 
  • a Benyovszky, a szabadság szerelmese
  • a Sirály, 
  • A hős falu, 
  • a Madrapur, 
  • Amerikai Elektra, 
  • a Hegedűs a háztetőn, 
  • a Niebeleung lakópark, 
  • a Hópehely hercegnő, 
  • A király beszéde, 
  • az Iphigenia Auliszban, 
  • a Ne most, drágám!, 
  • a Volt egy fiú"… – SZÉCSI PÁL'80 
  • és a Multiverzum, 7 nap  című előadásokat, míg a Boeing, Boeing! című darab sorsa egyelőre kérdéses, ugyanis nem tudni még, ki ugrik be a távozó Sághy Tamás helyére. Mindemellett természetesen lesznek új darabok is, melyek próbái már javában zajlanak, ilyen például Az ügynök halála, Az ellenőr (A revizor), az Óz, a csodák csodája, Az igazi nő és a Kék égbolt. Tavasszal pedig érkezik a Miniszter félrelép, a Tóték és a Háry János, amelyek kapcsán Dolhai Attila arról beszélt, hogy a MET Arénával és a Gorsium Régészeti Parkkal való együttműködés jegyében külső helyszínek is szóba jöhetnek az előadók bemutatására.
Fotó:  Nagy Norbert

Nemzeti színházzá kell válni

Dolhai Attila egyik legnagyobb vállalása, hogy a Vörösmarty Színház pár éven belül elnyerje a nemzeti színház státuszt. Ehhez azonban különböző feltételeknek kell megfelelnie a teátrumnak, így többek között több előadást kell tartani, a prózai darabok mellett zenés darabokat (opera, musical, operett) is be kell mutatni, valamint tető alá kell hozni egy saját fesztivált is. Az új igazgató tervei szerint a Vörösmarty Színház adhat majd otthont a Keresztény Ökumenikus Fesztiválnak.

(Galéria a képre kattintva)

Dolhai Attila átvette a Vörösmarty Színház kulcsát

Fotók: Nagy Norbert / FMH

E törekvéseket Székesfehérvár önkormányzata mind szellemiségében, mind pedig anyagilag támogatja. Az állammal kötött új megállapodás jegyében 2029. december 31-ig biztosított a Vörösmarty Színház működése: az állam és az önkormányzat közösen finanszírozza a teátrum működését. Így évente 611 millió forint támogatás érkezik az államtól, s szintén 611 millió forint az önkormányzattól. Ugyanakkor ennek az összegnek a lehívásához komoly feltételeknek kell megfelelnie a színháznak, így produkálni kell az elvárt néző- és előadásszámot – ismerte Cser-Palkovics András polgármester, aki egyúttal azt kérte a társulattól és a közönségtől, hogy támogassák a színház új igazgatóját abban a munkában is, hogy a Vörösmarty Színház a régió legmeghatározóbb teátrumává válhasson.

 

 

 

