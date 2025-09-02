Dolhai Attila átvette a Vörösmarty Színház kulcsát (galéria, videó)

Szikora János, a Vörösmarty Színház leköszönt igazgatója egy jókora arany kulccsal a kezében jelent meg a teátrum nagyszínpadán, hogy az évadnyitó társulati ülésen szimbolikusan is átadja a színház vezetését Dolhai Attilának, az új igazgatónak. S bár ez a kulcs egyetlen zárba sem illik bele, de ha az ember jól használja, akkor a legmakacsabb szív is kinyílik előtte. Mert könnyű az épület, a nyílászárók gazdájának lenni, ami igazán nehéz, az, hogy gazdái legyünk az emberi sorsoknak, lelkeknek – fogalmazott Szikora János, majd átnyújtotta a kulcsot, valamint a minap megjelent új könyve, a 13 évad Székesfehérváron egy tiszteletpéldányát Dolhai Attilának.

Évadnyitó társulati ülést tartott a Vörösmarty Színház, ezúttal már az új igazgató, Dolhai Attila vezetésével

Fotó: Nagy Norbert

Új évad Szikora János örökségével, Dolhai Attila vezetésével

A Vörösmarty Színház soron következő évadát, még igazgatói ciklusában Szikora János állította össze, így az elkövetkezendő egy év még az ő „öröksége” jegyében zajlik majd, ugyanakkor Cser-Palkovics András polgármester felhatalmazást adott az új színházigazgatónak arra, hogy ettől valamilyen mértékben eltérjen, így tavasszal lehet változás az előadások rendjében.

Annyi bizonyos, hogy az új évadban a közönség láthatja majd