2 órája
Dolhai Attila átvette a Vörösmarty Színház kulcsát (galéria, videó)
Évadnyitó társulati ülést tartott a Vörösmarty Színház kedden. Az eseményen a színház új igazgatója, Dolhai Attila szimbolikusan átvette a Vörösmarty Színház kulcsát Szikora Jánostól, a teátrum leköszönő igazgatójától. A társulati ülésen az új direktor beszélt a soron következő évad előadásairól, valamint a társulatot érintő jövőbeni változásokról is.
Szikora János egy arany kulccsal adta át szimbolikusan a színház vezetését Dolhai Attilának az évadnyitón
Fotó: Nagy Norbert
Szikora János, a Vörösmarty Színház leköszönt igazgatója egy jókora arany kulccsal a kezében jelent meg a teátrum nagyszínpadán, hogy az évadnyitó társulati ülésen szimbolikusan is átadja a színház vezetését Dolhai Attilának, az új igazgatónak. S bár ez a kulcs egyetlen zárba sem illik bele, de ha az ember jól használja, akkor a legmakacsabb szív is kinyílik előtte. Mert könnyű az épület, a nyílászárók gazdájának lenni, ami igazán nehéz, az, hogy gazdái legyünk az emberi sorsoknak, lelkeknek – fogalmazott Szikora János, majd átnyújtotta a kulcsot, valamint a minap megjelent új könyve, a 13 évad Székesfehérváron egy tiszteletpéldányát Dolhai Attilának.
Új évad Szikora János örökségével, Dolhai Attila vezetésével
A Vörösmarty Színház soron következő évadát, még igazgatói ciklusában Szikora János állította össze, így az elkövetkezendő egy év még az ő „öröksége” jegyében zajlik majd, ugyanakkor Cser-Palkovics András polgármester felhatalmazást adott az új színházigazgatónak arra, hogy ettől valamilyen mértékben eltérjen, így tavasszal lehet változás az előadások rendjében.
Annyi bizonyos, hogy az új évadban a közönség láthatja majd
- A padlás,
- a Benyovszky, a szabadság szerelmese,
- a Sirály,
- A hős falu,
- a Madrapur,
- Amerikai Elektra,
- a Hegedűs a háztetőn,
- a Niebeleung lakópark,
- a Hópehely hercegnő,
- A király beszéde,
- az Iphigenia Auliszban,
- a Ne most, drágám!,
- a Volt egy fiú"… – SZÉCSI PÁL'80
- és a Multiverzum, 7 nap című előadásokat, míg a Boeing, Boeing! című darab sorsa egyelőre kérdéses, ugyanis nem tudni még, ki ugrik be a távozó Sághy Tamás helyére. Mindemellett természetesen lesznek új darabok is, melyek próbái már javában zajlanak, ilyen például Az ügynök halála, Az ellenőr (A revizor), az Óz, a csodák csodája, Az igazi nő és a Kék égbolt. Tavasszal pedig érkezik a Miniszter félrelép, a Tóték és a Háry János, amelyek kapcsán Dolhai Attila arról beszélt, hogy a MET Arénával és a Gorsium Régészeti Parkkal való együttműködés jegyében külső helyszínek is szóba jöhetnek az előadók bemutatására.
Nemzeti színházzá kell válni
Dolhai Attila egyik legnagyobb vállalása, hogy a Vörösmarty Színház pár éven belül elnyerje a nemzeti színház státuszt. Ehhez azonban különböző feltételeknek kell megfelelnie a teátrumnak, így többek között több előadást kell tartani, a prózai darabok mellett zenés darabokat (opera, musical, operett) is be kell mutatni, valamint tető alá kell hozni egy saját fesztivált is. Az új igazgató tervei szerint a Vörösmarty Színház adhat majd otthont a Keresztény Ökumenikus Fesztiválnak.
(Galéria a képre kattintva)
Dolhai Attila átvette a Vörösmarty Színház kulcsátFotók: Nagy Norbert / FMH
E törekvéseket Székesfehérvár önkormányzata mind szellemiségében, mind pedig anyagilag támogatja. Az állammal kötött új megállapodás jegyében 2029. december 31-ig biztosított a Vörösmarty Színház működése: az állam és az önkormányzat közösen finanszírozza a teátrum működését. Így évente 611 millió forint támogatás érkezik az államtól, s szintén 611 millió forint az önkormányzattól. Ugyanakkor ennek az összegnek a lehívásához komoly feltételeknek kell megfelelnie a színháznak, így produkálni kell az elvárt néző- és előadásszámot – ismerte Cser-Palkovics András polgármester, aki egyúttal azt kérte a társulattól és a közönségtől, hogy támogassák a színház új igazgatóját abban a munkában is, hogy a Vörösmarty Színház a régió legmeghatározóbb teátrumává válhasson.
Új együttműködési megállapodás biztosítja a Vörösmarty Színház működését