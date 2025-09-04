„Aldous Huxley kiszámította, hogy a csend köre évenként tizenhárom és fél kilométerrel szűkül. Már nincs messze az az idő, szól, amikor a csend a földről tökéletesen eltűnik. Boldog lesz, akinek néha sikerül a Himalájában vagy az óceánon félórás megnyugvásban részesülni. A meghittség köre egyre kisebb”– írja Hamvas Béla, aki bár egy másik kor gyermeke volt, mégis tökéletesen látott sok mindent előre, így a világ zajának egyre erősebbé válását, és az egyedinek az általánosban való feloldódását. A csend ma már tökéletesen más jelent, mint egykoron: nem ordító hiány többé, hanem a legteljesebb nyugalom, teljesség és gazdagság, amely csak keveseknek adatik meg. Becsüljük és tiszteljük hát a csendet azzal, hogy nem törjük meg.