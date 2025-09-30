A magyar feltámadás nyomában – Lovas zarándoklatok a Kárpát Hazában

Chemez Farkas néprajzkutató, hagyományőrző, lovas zarándok. Nem mindennapi kihívás, hiszen már önmagában is embert próbáló rendkívüli teljesítmény lóháton megtenni 7000 kilométert Kazahsztánig és vissza, vagy körül lovagolni a Kárpát-medencét. Őseink számára azonban, túlzás nélkül mondhatjuk, hozzátartozott a hétköznapi élethez, ha úgy hozta a szükség, akkor több ezer kilométert is képesek voltak lóháton megtenni. Farkast azonban nem a rekordok és sportteljesítmények elérése űzi, hajtja. Őt más ösztönzi az újabb és újabb lovas zarándoklatok megszervezésére és megvalósítására. Mi ez a más? Minden zarándoklat, amiért szervezi, és társaival, követőivel közösen vállalja a zarándokok nélkülözésekkel teli kemény életét, megpróbáltatásait, az egyetlen cél érdekében történik, a magyar feltámadásért, Magyarország jövőjének jobbra fordulásáért.

Forrás: Archív (Markovics Gábor)

Amint Boór Ferenc, a Fejér Szövetség társelnöke lapunknak elmondta: – Sokan ismerhetik – de nem elegen –, azt a jóslatot, próféciát, amelyet Natália nővér kapott. A jóslat szerint „A Sátán fölötti végső győzelem és a megváltás beteljesedésének földi eszközéül – bármilyen hihetetlennek látszik is – a Mennyei Atya öröktől fogva Magyarországot választotta.”

A nővér egy másik látomása szerint: „Az Úr Jézus szavai: «Amint a Megváltás a betlehemi istállóból indult, úgy fog elindulni Magyarországról nagy művem: a bűnök eltörlése, a lelkek megszentelése, a Sátán letaszítása, az én országomnak diadalmas uralma.»”

Pio atya szerint pedig: „Magyarország olyan kalitka, amelyből egyszer gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában, páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre…”