„Magyarország olyan kalitka, amelyből egyszer gyönyörű madár fog kirepülni”

1 órája

A magyar feltámadás nyomában – Lovas zarándoklatok a Kárpát Hazában

A magyar feltámadás nyomában – Lovas zarándoklatok a Kárpát Hazában címmel Chemez Farkas néprajzkutató tart előadást a Fejér Szövetség 702. Hétvezér estjén szeptember 30-án, kedden 18 órakor Székesfehérváron, a Királykút Emlékházban.

V. Varga József

Chemez Farkas néprajzkutató, hagyományőrző, lovas zarándok. Nem mindennapi kihívás, hiszen már önmagában is embert próbáló rendkívüli teljesítmény lóháton megtenni 7000 kilométert Kazahsztánig és vissza, vagy körül lovagolni a Kárpát-medencét. Őseink számára azonban, túlzás nélkül mondhatjuk, hozzátartozott a hétköznapi élethez, ha úgy hozta a szükség, akkor több ezer kilométert is képesek voltak lóháton megtenni. Farkast azonban nem a rekordok és sportteljesítmények elérése űzi, hajtja. Őt más ösztönzi az újabb és újabb lovas zarándoklatok megszervezésére és megvalósítására. Mi ez a más? Minden zarándoklat, amiért szervezi, és társaival, követőivel közösen vállalja a zarándokok nélkülözésekkel teli kemény életét, megpróbáltatásait, az egyetlen cél érdekében történik, a magyar feltámadásért, Magyarország jövőjének jobbra fordulásáért.

Chemez Farkas néprajzkutató, hagyományőrző, lovas zarándok
Forrás: Archív (Markovics Gábor)

Amint Boór Ferenc, a Fejér Szövetség társelnöke lapunknak elmondta: – Sokan ismerhetik – de nem elegen –, azt a jóslatot, próféciát, amelyet Natália nővér kapott. A jóslat szerint „A Sátán fölötti végső győzelem és a megváltás beteljesedésének földi eszközéül – bármilyen hihetetlennek látszik is – a Mennyei Atya öröktől fogva Magyarországot választotta.”

A nővér egy másik látomása szerint: „Az Úr Jézus szavai: «Amint a Megváltás a betlehemi istállóból indult, úgy fog elindulni Magyarországról nagy művem: a bűnök eltörlése, a lelkek megszentelése, a Sátán letaszítása, az én országomnak diadalmas uralma.»”

Pio atya szerint pedig: „Magyarország olyan kalitka, amelyből egyszer gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában, páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre…”

 

