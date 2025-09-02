szeptember 2., kedd

Minifesztivál

50 perce

A Beatles varázsa Rácalmáson: új helyszínen is nagy siker volt a Mesélő Ófalu

Címkék#Beatles#Mesélő Ófalu#könnyűzene#rendezvény

Bár az időjárás az utolsó pillanatban módosította a terveket, a Tarr Gábor Oktatási és Kulturális Alapítvány az Önkormányzat támogatásával idén is sikeresen megrendezte a Mesélő Ófalu minifesztivált. A Beatles zenekar köré épült augusztus 30-ai program végül a Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtárban kapott otthont, de ez mit sem csökkentette a rendezvény hangulatát és közösségépítő erejét.

Bokányi Zsolt
A Beatles varázsa Rácalmáson: új helyszínen is nagy siker volt a Mesélő Ófalu

Fotó: A szervező

Az idei tematikus nap a könnyűzene történetének egyik legnagyobb hatású zenekara, a Beatles köré szerveződött. A látogatók nemcsak a legendás liverpooli együttes dalait hallgathatták élőben és eredeti felvételeken, hanem betekintést nyerhettek a zenekar történetébe is az Egri Beatles Múzeum vándorkiállítása révén.

Beatles
Beatles vándorkiállítás a rendezvényen
Fotó: a szervezőktől

A program színes palettát kínált minden korosztály számára. Színpadra lépett a Rájátszik irodalmi-zenei formáció, valamint a Medusa Dance Crew táncosai, akik látványos koreográfiákkal idézték meg a beatkorszak hangulatát. A humorosabb műfajról ezúttal is a Dumaszínház gondoskodott, nagy sikerrel. A kisebbeket interaktív játékpark várta, ahol a gyerekek maguk is „Sárga tengeralattjáró kapitányai” lehettek, valamint egy vidám vetélkedő keretében próbára tehették Beatles-ismereteiket.

Mi a Beatles titka?

Az esemény középpontjában nem véletlenül állt a Beatles. Bár a zenekar aktív időszaka több mint fél évszázaddal ezelőtt zárult, máig generációk életére gyakorol hatást. A Beatles dalai nem csupán zenei mérföldkövek, hanem kulturális szimbólumok is a szabadság, az alkotás, a fiatalos lendület és az összetartozás jelképei. A fesztivál is ezt a szellemiséget közvetítette: azt az örömzenét és pozitív üzenetet, amely képes közösséget formálni kortól és háttértől függetlenül. A Beatles zenéje egyike azon ritka kincseknek, amely újra és újra képes megszólítani a fiatalokat, miközben a szülők és nagyszülők nosztalgiával idézhetik fel saját emlékeiket. S bár e sorok írójának nem a Beatles a szívének legközelebbi zenekara, a zenéjük előtt minden elismeréssel adózom. Néha magam is dúdolom a jól ismert dallamokat, és ha valamit igazán megtanultam a Yesterday című filmből, amit ajánlok minden olvasónknak,  az az, hogy egy világ Beatles nélkül szegényebb, szürkébb és csendesebb volna. Jó, hogy itt vannak velünk, még mindig.

Beatles, generációkon át
Fotó: a szervezőktől

A kultúra közös ügye

A rendezvény sikeréhez idén is nagyban hozzájárult az önkormányzat támogatása, valamint a szervezők, köztük számos önkéntes lelkes és elhivatott munkája. A programok ingyenesen voltak látogathatók, így minden érdeklődő számára elérhetővé vált az élmény, amely egyszerre szórakoztatott és elgondolkodtatott. A Mesélő Ófalu minifesztivál mára Rácalmás város kulturális életének stabil pontjává vált. Az idei rendezvény azt is megmutatta: a minőség, a közösség és a kultúra nem időjárásfüggő, ahol van értő közönség és elkötelezett szervezés, ott az élmény sem marad el.

 

