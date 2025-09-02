39 perce
Bányászati hagyományok és emlékek őrzői és ápolói
Van több olyan település is Fejér megyében, ami szinte mindent az azóta már régen bezárt bányának köszönhet, ám közülük is kiemelkedik Kincsesbánya. Nem csak azért, mert a bauxitból és sok munkából épült fel a semmiből, hanem azért is, mert a helyiek nem feledik és nem hagyják feledni a bányászati hagyományokat. Most egy új csoport alakult Kincsesben.
Kincsesbánya őstelepülései Kincses és Bittó a 19. század elején népesültek be az írott források szerint, mint az iszkaszentgyörgyi uradalom szőlőhegyei. A bauxitbánya nyitása azonban egészen más irányba terelte a terület fejlődését, jövőjét, megszületett a 20. század derekán Kincsesbánya.
Egymást követő generációk munkája építette a falut és mélyítette a bányát az 1941-es nyitástól egészen az 1999-ben történt bezárásig. Az elmúlt 84 év, a közösen végzett nehéz, és gyakran veszélyes munka igazi közösséggé formálta a település lakosságát, és bár a bánya már negyed évszázada elcsendesedett, a közösség kitart, és féltve őrzi bányászati hagyományait, emlékeit.
Bányászati hagyományok új őrzői
Most egy új csoport jött létre, hogy az értékek és az emlékek akkor se vesszenek el, ha már egy élő bányász sem lesz a faluban. Szerencsére emiatt még nem kell aggódni, ugyanis a most alakuló csoport 144 meghívót kézbesített azoknak a személyeknek, akik még dolgoztak a vörös porral és érccel teli mélységben, a bauxitbányában.
– Egyre több az olyan lakos Kincsesbányán, aki nem biztos, hogy tudja, hogy mi is volt a bánya? Azt szeretnénk, hogy az egész falu, illetve az egész környék tudná, hogy valójában Kincsesbánya miért jött létre, hogy alakult ki, hogyan települt be? Fontos, hogy a bányászat emlékét továbbvigyük, ezért alakult meg a csoportunk, mely egyre bővülget. Akik kifejezetten a zárt csoporthoz tartoznak, azok most körülbelül 45-en vannak. Nem csak kincsesiek, hiszen képviselteti magát sorainkban például Magyaralmás, Bodajk és Mór is. Nem csak helyiek lehetnek a tagjaink, hiszen a bányába sok környékbeli településről jöttek dolgozni annak idején. Mi senkit sem zárunk ki. Ha valakinek szíve csücske a bauxitbánya, mi szívesen befogadjuk, bárhol is lakik – mondta Mayer Lajos, a Kincsesbányai Bányászok Baráti Társaság vezetője, akitől megtudtuk, hogy sok fiatal érdeklődő is csatlakozni kívánt a nemes ügyhöz. Szinte mind olyan, aki koránál fogva bányász már nem lehetett, de édesapja, nagyapja bányász volt.
Érdeklődnek a fiatalok is a bányászat iránt
– Sok fiatal jelentkezett, hogy tagja szeretne lenni a csoportnak, és mi természetesen igent mondtunk nekik, hiszen azt szeretnénk, ha minél több fiatalnak el tudnánk mondani mi, akik még élünk, és akik még dolgoztunk a bányánál, hogy milyen is volt az. Itt az idő, hogy ezeket az emlékeket továbbadjuk, mert én is 71 éves vagyok, és ha mi nem leszünk, akkor ezeket az emlékeket nekik kell továbbvinni. Nem szeretnénk azt, hogy feledésbe merüljön minden, hogy mondjuk 30 év múlva, amikor már nem lesz egyetlen egy élő bányász sem, akkor az ócskavasba vigyék a körgyámot, vagy feledésbe merüljön az egész bányászmúltunk és bányászparkunk – mondta a csoport vezetője.
A tervek szerint egyesületté válnak
Egyelőre még csak baráti társaságként tartanak rendszeresen összejöveteleket, de a tervek szerint az év végéig átalakulnak egyesületté, és januárban már hivatalosan bejegyzett civil szervezetként kezdik az új évet, akár pályázatírásra is készen.
– Hölgyek is vannak a sorainkban, és van egy öt fős vezetőségünk, akit a tagság megválasztott. Teljes demokrácia van, minden beterjesztést kihirdetünk a tagság jelenlétében, és akkor ők vagy elfogadják, vagy nem, vagy megkeressük a kompromisszumot. Közöttük csak én vagyok kimondottan bauxit bányász, de egyik vezetőtársam kőbányában dolgozott és az elnökség hölgy tagja is szorosan kötődik a bányához, hiszen édesapja és férje is velünk dolgozott. A megalakult csoport politika és vallásmentes, csak a feladatra összpontosítunk, ami nem más, mint a bányászati hagyományok és emlékek feltárása, továbbvitele és ápolása – hangsúlyozta Mayer Lajos.
Volt olyan csoportfoglalkozás, amikor 600 képet néztek meg, így láthatták, hogy 30-40 éve hogyan ment a munka, és hogy akkor ki hogyan nézett ki, és milyen volt akkor a bánya, a település. De néztek videósorozatot is.
Nagy tervekkel és reményekkel várják az őszt
– A Bányarém és a Tavitündér feltárta Kincsesbányának az érdekesebb helyeit, emlékhelyeit, és azt be is mutatták. Vannak nagy terveink, köztük az egyik az, hogy ha ősszel lehullanak a levelek, a polgárőrök berepülik drónnal a bánya területét, hogy olyan szögből is láthassuk, ahonnan még sosem. De kirándulás is lesz, ahova tudunk, oda személyesen is felmegyünk. Ehhez vannak kiváló térképeink is, amiken látható, hogyan öleli körbe a bánya a falut – sorolja a feladatokat Mayer Lajos, aki csapatával közösen kiállítást tervez a hétvégén.
Kiállítással és koszorúzással emlékeznek a múltra
A Kincsesbányai Bányászok Baráti Társaság bányászati emlékkiállítással várja az érdeklődőket. A tárlat a tagok személyes eszközeiből, emléktárgyaiból, dokumentumaiból és fényképeiből áll össze. A kincsesi művelődési házban tartott megnyitó szeptember 6-án, délelőtt 9:30-kor lesz, és Sallay Zsolt mond majd köszöntőt, a MABOSZ képviseletében. A kiállítást maga a baráti köz vezetője, Mayer Lajos nyitja meg a nagyérdemű előtt. A tárlat három napon át megtekinthető 10-16 óra között, ám ez alól kivétel a bányász emlékmű koszorúzásának ideje.