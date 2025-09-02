Bányászati hagyományok és emlékek őrzői és ápolói

Kincsesbánya őstelepülései Kincses és Bittó a 19. század elején népesültek be az írott források szerint, mint az iszkaszentgyörgyi uradalom szőlőhegyei. A bauxitbánya nyitása azonban egészen más irányba terelte a terület fejlődését, jövőjét, megszületett a 20. század derekán Kincsesbánya.

Kincsesbánya egyet jelent a Móri-árokban a bauxit bányászattal. A bánya bezárt, de sokan még emlékeznek a mélyben töltött időkre

Forrás: Kincsesbányai Bányászok Baráti Társaság

Egymást követő generációk munkája építette a falut és mélyítette a bányát az 1941-es nyitástól egészen az 1999-ben történt bezárásig. Az elmúlt 84 év, a közösen végzett nehéz, és gyakran veszélyes munka igazi közösséggé formálta a település lakosságát, és bár a bánya már negyed évszázada elcsendesedett, a közösség kitart, és féltve őrzi bányászati hagyományait, emlékeit.

Bányászati hagyományok új őrzői

Most egy új csoport jött létre, hogy az értékek és az emlékek akkor se vesszenek el, ha már egy élő bányász sem lesz a faluban. Szerencsére emiatt még nem kell aggódni, ugyanis a most alakuló csoport 144 meghívót kézbesített azoknak a személyeknek, akik még dolgoztak a vörös porral és érccel teli mélységben, a bauxitbányában.

Mi még dolgoztunk a bányánál, tudjuk milyen is volt az. Itt az idő, hogy ezeket az emlékeket továbbadjuk a fiataloknak – mondta Mayer Lajos

– Egyre több az olyan lakos Kincsesbányán, aki nem biztos, hogy tudja, hogy mi is volt a bánya? Azt szeretnénk, hogy az egész falu, illetve az egész környék tudná, hogy valójában Kincsesbánya miért jött létre, hogy alakult ki, hogyan települt be? Fontos, hogy a bányászat emlékét továbbvigyük, ezért alakult meg a csoportunk, mely egyre bővülget. Akik kifejezetten a zárt csoporthoz tartoznak, azok most körülbelül 45-en vannak. Nem csak kincsesiek, hiszen képviselteti magát sorainkban például Magyaralmás, Bodajk és Mór is. Nem csak helyiek lehetnek a tagjaink, hiszen a bányába sok környékbeli településről jöttek dolgozni annak idején. Mi senkit sem zárunk ki. Ha valakinek szíve csücske a bauxitbánya, mi szívesen befogadjuk, bárhol is lakik – mondta Mayer Lajos, a Kincsesbányai Bányászok Baráti Társaság vezetője, akitől megtudtuk, hogy sok fiatal érdeklődő is csatlakozni kívánt a nemes ügyhöz. Szinte mind olyan, aki koránál fogva bányász már nem lehetett, de édesapja, nagyapja bányász volt.