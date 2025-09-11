2 órája
Az űrkutatásról szóló előadással kezdi a tanévet az MCC
Magyarország az űrszektorban - Miért mentünk újra az űrbe? címmel tart előadást szeptember 16-án, kedden 17.00 órakor Ferencz Orsolya, űrkutatásért felelős miniszteri biztos a Mathias Corvinus Collegium székesfehérvári képzési központjában. Az előadáson való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Óriási visszhangot kapott a magyar űrhajós program, melynek keretében Kapu Tibor második magyarként és az Axiom-4 küldetés résztvevőjeként három hetet töltött a világűrben. A küldetése során a magyar kutatóűrhajós a HUNOR-program keretében hazai vonatkozású kísérleteket, magyar egyetemek, kutatócsoportok és cégek tudományos kezdeményezéseit valósította meg a világűrben.
Az este folyamán Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos beszél a magyar űrszektorról, a HUNOR Magyar Űrhajós Programról, az Axiom-4 küldetésről, az odáig vezető út legnagyobb kihívásairól és élményeiről. Az eseményen történő részvétel ingyenes, azonban minden esetben regisztrációhoz kötött. Regisztrálni az alábbi linken lehet.
