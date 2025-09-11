Az űrkutatásról szóló előadással kezdi a tanévet az MCC

Óriási visszhangot kapott a magyar űrhajós program, melynek keretében Kapu Tibor második magyarként és az Axiom-4 küldetés résztvevőjeként három hetet töltött a világűrben. A küldetése során a magyar kutatóűrhajós a HUNOR-program keretében hazai vonatkozású kísérleteket, magyar egyetemek, kutatócsoportok és cégek tudományos kezdeményezéseit valósította meg a világűrben.

Az este folyamán Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos beszél a magyar űrszektorról, a HUNOR Magyar Űrhajós Programról, az Axiom-4 küldetésről, az odáig vezető út legnagyobb kihívásairól és élményeiről. Az eseményen történő részvétel ingyenes, azonban minden esetben regisztrációhoz kötött. Regisztrálni az alábbi linken lehet.