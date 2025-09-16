Retrófotók idézik meg az Aba Napok hangulatát, így tombolt anno Fejér (galéria)

Az elmúlt hetekben ismét előkerültek a fényképalbumok és a régi történetek, hiszen olvasóink újra és újra kérik: idézzük fel együtt az Aba Napok legendás pillanatait! Fehér Gábor kollégánk fotói után most Nagy Norbert remek felvételei adtak újabb lendületet a múltidézéshez. El vagyunk kényeztetve: szerkesztőségünk kiváló fotósokkal, a megye pedig nagyszerű fesztiválokkal büszkélkedhet és ezek közül is kiemelkedik máig különleges hangulatával az Aba Napok.

Az Aba Napok egy varázslatos pillanata a múltból! Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Aba Napok: az örök emlék

Ez a fesztivál nem csupán egy rendezvény volt: találkozási pont, közösségi ünnep, a nyarak egyik legjobban várt eseménye, amelyhez annyi személyes emlék, baráti történet és felejthetetlen koncert kötődik. A mostani összeállítással szeretnénk ismét "visszatekerni az időt", és megmutatni, miért lett az Aba Napok máig legendás.