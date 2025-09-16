46 perce
Retrófotók idézik meg az Aba Napok hangulatát, így tombolt anno Fejér (galéria)
Olvasóink kérésére ismét visszatekintünk vármegyénk egyik legkülönlegesebb fesztiváljára. Fehér Gábor után most Nagy Norbert fotói idézik meg az Aba Napok hangulatát, visszarepülve az időbe majdnem húsz évet!
Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap
Az elmúlt hetekben ismét előkerültek a fényképalbumok és a régi történetek, hiszen olvasóink újra és újra kérik: idézzük fel együtt az Aba Napok legendás pillanatait! Fehér Gábor kollégánk fotói után most Nagy Norbert remek felvételei adtak újabb lendületet a múltidézéshez. El vagyunk kényeztetve: szerkesztőségünk kiváló fotósokkal, a megye pedig nagyszerű fesztiválokkal büszkélkedhet és ezek közül is kiemelkedik máig különleges hangulatával az Aba Napok.
Aba Napok: az örök emlék
Ez a fesztivál nem csupán egy rendezvény volt: találkozási pont, közösségi ünnep, a nyarak egyik legjobban várt eseménye, amelyhez annyi személyes emlék, baráti történet és felejthetetlen koncert kötődik. A mostani összeállítással szeretnénk ismét "visszatekerni az időt", és megmutatni, miért lett az Aba Napok máig legendás.
Retró fotókon az Aba Napok – kincsek a múltbólFotók: Archív