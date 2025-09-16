szeptember 16., kedd

Edit névnap

16°
+24
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Múltidéző

46 perce

Retrófotók idézik meg az Aba Napok hangulatát, így tombolt anno Fejér (galéria)

Címkék#történetek#Aba Napok: Emlékek újratöltve#galéria#rendezvény

Olvasóink kérésére ismét visszatekintünk vármegyénk egyik legkülönlegesebb fesztiváljára. Fehér Gábor után most Nagy Norbert fotói idézik meg az Aba Napok hangulatát, visszarepülve az időbe majdnem húsz évet!

Bokányi Zsolt
Retrófotók idézik meg az Aba Napok hangulatát, így tombolt anno Fejér (galéria)

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Az elmúlt hetekben ismét előkerültek a fényképalbumok és a régi történetek, hiszen olvasóink újra és újra kérik: idézzük fel együtt az Aba Napok legendás pillanatait! Fehér Gábor kollégánk fotói után most Nagy Norbert remek felvételei adtak újabb lendületet a múltidézéshez. El vagyunk kényeztetve: szerkesztőségünk kiváló fotósokkal, a megye pedig nagyszerű fesztiválokkal büszkélkedhet és ezek közül is kiemelkedik máig különleges hangulatával az Aba Napok.

Aba Napok
Az Aba Napok egy varázslatos pillanata a múltból! Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Aba Napok: az örök emlék 

Ez a fesztivál nem csupán egy rendezvény volt: találkozási pont, közösségi ünnep, a nyarak egyik legjobban várt eseménye, amelyhez annyi személyes emlék, baráti történet és felejthetetlen koncert kötődik. A mostani összeállítással szeretnénk ismét "visszatekerni az időt", és megmutatni, miért lett az Aba Napok máig legendás.

Retró fotókon az Aba Napok – kincsek a múltból

Fotók: Archív

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu