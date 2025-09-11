szeptember 11., csütörtök

Múltidéző!

8 perce

Aba Napok: legendás falunapból országos fesztivál! (Videó és Galéria)

Címkék#koncert#Aba Napok#rock#élmény

A rendezvény, amely 1991-ben, néhány tucat érdeklődővel indult, ma már országos ismertségű kulturális és közösségi fesztiválként van jelen a magyar rendezvénynaptárban. A Fejér megyei Aba legnagyobb ünnepe, az Aba Napok mára messze túlnőtt egy klasszikus falunapon.

Feol.hu
Aba Napok: legendás falunapból országos fesztivál! (Videó és Galéria)

Forrás: Fehér Gábor

Régi fényképek az archívumunkban illetve hangulatos sztorik és emlékmorzsák hatására íme egy múltba tekintő, de a jelen pillanatait is felidéző összeállítás a legendás Aba Napok rendezvénysorozatról, ami generációknak jelent soha el nem múló élményt! 

Látványos show a 2014-es Aba Napokon
Forrás: Fehér Gábor

A kezdetek visszafogottak voltak: Kossa Lajos polgármester hívására indult az első esemény, ahol a Hamvas Béla Kör beszélgetése és egy Sziámi-koncert szerepelt a programban. A cél kezdetektől egyértelmű volt: közösséget építeni, értékeket felmutatni, és méltó módon ünnepelni Aba települését. Az igazi lendületet az hozta meg, amikor a szervezésbe bekapcsolódott a Sziget produkció. A professzionális háttér, a fesztiválos szemlélet és a minőségi programkínálat új szintre emelte az Aba Napokat. A rendezvény egyre szélesebb közönségrétegeket ért el, miközben megőrizte a helyi karaktert és közösségi gyökereit, kiemelve például a szinte mindegyik alkalommal színpadra lépő városi fúvószenekart, akikre méltán büszke a település! 1995-ben így tudósítottunk a rendezvényről: 

DIVATBA JÖTTEK AZ ABA NAPOK! Fehérvárról is számosan érkeztek Amikor a búcsú, a vursli, valamint a színvonalas kulturális rendezvények között kellett választani szombaton, hát az utóbbi mellett voksolt az Aba Napok közönsége. De a sör, illetve a helyi termelők borait kínáló sátrak közül is inkább az utóbbinál csoportosultak többen. Nemigen pihentek az utóbbi három napban Abán. Köszönhető ez az Aba Napok rendkívül gazdag, és – bizton állítható – igen színvonalas rendezvényeinek. Pénteken a Sárvíz Művészeti Alap iskolaévzáró előadásával és Bródy János koncertjével vették kezdetüket az események, hogy aztán szombat délelőttre egészen összesűrűsödjenek. Az égiek kegyesek voltak a rendezőkkel, ezen a napon – mondhatni kivételesen – nem esett, és valamennyi szabadtéri programot – beleértve a több száz személy részvételével zajló faluebédet is – zavartalanul meg tudták tartani. Különösen figyelemre méltó volt az a beszélgetés, amelyet a Közösségi Házban tartottak ezen a délelőttön Dúl Antal, Hamvas Béla életművének kutatója, Kopátsy Sándor és Lengyel László közgazdászok részvételével. A három tudós férfiú három különböző szemszögből elemezte a magyarság jelenlegi helyzetét, s vázolta az annak jövőjéről alkotott véleményét is.

Legendás emlék a 20. jubileumi Aba Napok

Kétségkívül az egyik legnagyobb durranás a 2013-as jubileumi, 20. Aba Napok volt. Ekkor ünnepelte a település várossá válását is, és a háromnapos fesztivál minden korábbinál nagyobb szabásúra sikerült. A nagyszínpadi programot jelenlegi kollégánk Bokányi Zsolt és zenekara, azaz a Boka és a Klikk – az akkori évek rock and roll sikerbandája – lemezbemutató koncertje nyitotta meg, fergeteges hangulatot teremtve a közönségben. A lendületes koncert után Geszti Péter műsora koronázta meg az estét, de fellépett még a Republic, Majka & Curtis és a humor nagyágyúja Maksa Zoltán is. A buli hatalmas volt, sokak számára máig emlékezetes pillanata az Aba Napok történetének. A Boka és a Klikk akkori lemezének címadó dala a Rázd meg Baby! is megszólalt a 20. Aba Napokon 2013-ban! 

A jubileum után nemsokkal, néhány év szünet következett, de 2025-ben a rendezvény visszatért, régi fényében, a megszokott lendülettel. Ismét életre keltek az ikonikus helyszínek, a színpadon pedig újra neves fellépők váltották egymást. A visszatérés célja ugyanaz volt, mint a kezdetekben: összehozni az embereket, élményt adni, és ünnepelni Aba múltját, jelenét és jövőjét.

A jubileumi évet követően is óriási buli volt Abán. Galériánkban a 2014-es Aba Napokat elevenítjük fel.

Pillanat képek a 2014-es Aba napokról

Fotók: Fehér Gábor

 

 

