Zabos Regina ad koncertet a kastély udvarán

Egy hatalmas fa árnyékában, egy impozáns kastély oldalában, kellemes környezetben lépnek fel különböző előadók nyaranta. Ezek a KisUdvar Koncertek, a Lamberg-kastély hangulatos kis udvarában, ahol mindig a minőségi zene és a jó társaság áll a középpontban.

Augusztus 9-én Zabos Regina lép fel este 21 órakor a KisUdvar színpadán.

– A Fehérvár Hangja 2015 győztese, az X-Faktor és Megasztár énektanára, a DAL 2025 díjazottja most új fejezetet nyitott: megjelent első saját dala, „Nem látlak”, és saját zenekarával érkezik Mórra. Karizmatikus előadás, friss hangzás, valódi zenei élmény – olvasható a mórmost.hu-n.