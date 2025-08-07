4 órája
Zabos Regina ad koncertet a kastély udvarán
Idén is több zenei esttel vár minden érdeklődőt a Lamberg-kastély Művelődési Központ Móron. Az előttünk álló hétvégén is lesz koncert a KisUdvar színpadán, ahol ez alkalommal Zabos Regina énekel a közönségnek.
Egy hatalmas fa árnyékában, egy impozáns kastély oldalában, kellemes környezetben lépnek fel különböző előadók nyaranta. Ezek a KisUdvar Koncertek, a Lamberg-kastély hangulatos kis udvarában, ahol mindig a minőségi zene és a jó társaság áll a középpontban.
Augusztus 9-én Zabos Regina lép fel este 21 órakor a KisUdvar színpadán.
– A Fehérvár Hangja 2015 győztese, az X-Faktor és Megasztár énektanára, a DAL 2025 díjazottja most új fejezetet nyitott: megjelent első saját dala, „Nem látlak”, és saját zenekarával érkezik Mórra. Karizmatikus előadás, friss hangzás, valódi zenei élmény – olvasható a mórmost.hu-n.