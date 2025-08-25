Futballhangulat

Két stadion, két hangulat és két teljesen más végkifejlet. Kispesten remek meccset játszottak, a hazai közönség hangja messzire szólt, és bár a Fejér vármegyei Csákvár derekasan küzdött, végül 3–1-re alulmaradt a Honvéddal szemben. A sárga-kékek ezúttal is megtettek mindent, de a csoda most elmaradt. Fehérváron azonban már igazi örömünnep volt. A Videoton megszerezte első győzelmét a szezonban, és a hazai szurkolók hangja valósággal vitte a csapatot előre. Ritka az a pillanat, amikor egy egész város egyszerre sóhajt fel megkönnyebbülten, de most pont ilyen este volt. A futballban ez a szép, ugyanazon a napon van, ahol keserű a vég, és van, ahol pezseg a boldogság. És valahogy az élet is pont ilyen, egyik oldalon csalódás, a másikon öröm, de mindkettő ugyanannak a nagy játéknak a része.