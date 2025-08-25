augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

18°
+25
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jó reggelt, Fejér vármegye!

3 órája

Futballhangulat

Címkék#Honvéd#Jó reggelt, Fejér vármegye!#Videoton#Csákvár

Két stadion, két hangulat és két teljesen más végkifejlet. Kispesten remek meccset játszottak, a hazai közönség hangja messzire szólt, és bár a Fejér vármegyei Csákvár derekasan küzdött, végül 3–1-re alulmaradt a Honvéddal szemben. A sárga-kékek ezúttal is megtettek mindent, de a csoda most elmaradt. Fehérváron azonban már igazi örömünnep volt. A Videoton megszerezte első győzelmét a szezonban, és a hazai szurkolók hangja valósággal vitte a csapatot előre. Ritka az a pillanat, amikor egy egész város egyszerre sóhajt fel megkönnyebbülten, de most pont ilyen este volt. A futballban ez a szép, ugyanazon a napon van, ahol keserű a vég, és van, ahol pezseg a boldogság. És valahogy az élet is pont ilyen, egyik oldalon csalódás, a másikon öröm, de mindkettő ugyanannak a nagy játéknak a része.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu