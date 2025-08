A magyar-német együttélés múltja és jelene egy kis faluban

Vértesacsa méretéhez képest élénk közösségi életet él, erre maguk a műsor összeállítói újfent rájöttek, nem mintha nem tudták volna eddig is! Blaumann Helga alpolgármester, a Vértesacsai Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke és a tánccsoport vezetője és aktív tagja, több generációra visszatekintve tősgyökeres helyi lakos szeretett faluja „feltérképezésekor” meghatottan konstatálta ezt a többiekkel együtt.

Fotó: Zsohár Melinda/Fejér Megyei Hírlap

A bicskei Fiatalok Házában mit mutathatnának be a kurta egy-másfél óra alatt, úgy, hogy másnak is érdekes legyen, tanakodtak, aztán a bőség zavarával küzdöttek. És különben pedig hogy lehet megjeleníteni a falu múltját a hagyományaival, a svábságával és magyarságával, a gazdag történelmi múltjával, a számos kibocsátott értékes személlyel, orvosokkal, művészekkel, sportolókkal, a hatalmas katolikus templomával, a kitartó reformátusokkal, a fájdalmas 20. századi megpróbáltatásokkal, s a mai fejlődéssel... Mert az általános iskola – leírjuk legalább egyszer a nevét a német nyelvoktatása miatt egyre népszerűsödő intézménynek – más településekről is odavonzza a gyerekeket és a törekvő szülőket. Reményik Sándor Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Kazay Endre Német Nemzetiségi Általános Iskolája és Művészeti Iskolája – a hosszú név a magyar költő mellett a helyi illetőségű Kazay Endre patikus emlékét is őrzi. Érdemes utánaolvasni életének, s ellátogatni a műemlék gyógyszertárba, hívta fel a figyelmet Blaumann Helga. És még egy fontos adalék: Vértesacsa egy időben kezdett fogyogatni, elöregedni, a városok elvonzották lakosait, mára azonban nemcsak megállt e tendencia, hanem ellenkezőjére fordult. Fiatalodik, gyarapszik a község.

Fotó: Zsohár Melinda/ Fejér Megyei Hírlap

A Járjuk körbe a járást! tizenöt településéből Bicske és Csákvár városokon kívül mind községek, s már többen bemutatkoztak a jó ötlet nyomán a havonta a járási székhelyen tartott műsorral, kiállítással, kulturális és zenei műsorokkal. A vértesacsaiak műsorvezetője Dombi Alexandra, a helyi közösségi ház és könyvtár vezetője volt, s persze nagy részt vállalt abban, hogy mi is kerüljön a másfél órás „pillanatba” 2025 nyarán. A német nemzetiségi tánccsoport az egyik sikertörténetük, ez tény. Rendszereken átívelőn működik, ma már nemcsak a német ősök leszármazottai táncolják a sváb hagyományos táncot, hanem mindenki, az óvodáskorúaktól a seniorokig hat korcsoportban száz tagot számlálnak. Blaumann Helga a gyönyörű viseletében jelent meg, hiszen táncol ma is, több, mint harminc esztendeje! A falu lelke volt az édesanyja, hiánya ma is fáj. A tánccsoport „kincstári vagyona” az impozáns és eredeti viseletkollekciójuk, csizmástul, kalapostul, sokszoknyástul. A Fiatalok Házában megmutatták tánctudásukat, ruháikat is a vegyes korosztályú fellépők.