Utcafesztivál örvendeztette a város szívét (galéria, videó)

A Forever Young egy közös Európai Uniós pályázat volt, melyben öt város vett részt. Gyulafehérvár, Kranj, Opole, Zadar és Székesfehérvár delegációi augusztus 9-én találkoztak a városháza dísztermében, ahol együttműködési megállapodásokat írtak alá.

Ezt követően a programban szereplő öt város képviselői négy helyszínen, a Mercure Hotel Magyar Királynál, a Fő utcán, a Városház téren, és a Bartók Béla téren Nemzetközi Előadóművészeti Utcafesztivált tartottak.