Több pontos is megálltak

2025.08.09. 20:00

Utcafesztivál örvendeztette a város szívét (galéria, videó)

Címkék#Bartók Béla téren#utcafesztivál#pályázat

Augusztus 9-én fogadta Cser-Palkovics András a Forever Young program résztvevőit, vagyis Gyulafehérvár, Kranj, Opole, Zadar és Székesfehérvár képviselőit a városháza dísztermében. A testvérvárosok delegációi egy nemzetközi utcafesztivál élményével örvendeztették meg a Belvárost.

Fotó: NAGY NORBERT

A Forever Young egy közös Európai Uniós pályázat volt, melyben öt város vett részt. Gyulafehérvár, Kranj, Opole, Zadar és Székesfehérvár delegációi augusztus 9-én találkoztak a városháza dísztermében, ahol együttműködési megállapodásokat írtak alá.

Ezt követően a programban szereplő öt város képviselői négy helyszínen, a Mercure Hotel Magyar Királynál, a Fő utcán, a Városház téren, és a Bartók Béla téren Nemzetközi Előadóművészeti Utcafesztivált tartottak.

Forever Young fesztivál felvonulás

Fotók: Nagy Norbert / FMH

Az utcafesztivál vendégei délután 15 órakor zenés felvonulással egybekötve köszöntötték a közelgő városünnep kedvenceit, az óriásbábokat. A négy állomásos utcafesztivál utolsó pontján, a Bartók Béla téren gálaműsort tartottak 16 órakor, a külföldi vendégcsoportok közösen a vármegyei fellépőkkel. Nem csak saját néptáncaikat mutatták be a testvérvárosokból érkezett delegációk, hanem számos más táncstílusban is jeleskedtek.

 

