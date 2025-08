Ujváry Lajos 100 – Száz éve született a Kis Képző legendás mestere

Egy mester, aki játékossággal, alázattal és szeretettel tanított

A kiállítás megnyitóján a tanítványok nevében Albrecht Júlia, Munkácsy-díjas képzőművész idézte fel Ujváry Lajos alakját – emberként, tanárként, mesterként. Ahogy fogalmazott:

- Jelenség volt. Már ránézni is olyan volt, hogy ez egy igazi bohém ember, akivel oldottan lehet kapcsolatot teremteni.

Albrecht Júlia 1963 és 1967 között volt Ujváry tanítványa a Képző- és Iparművészeti Gimnáziumban, ahol a művész nemcsak szakmai tudást adott át, hanem mély, életre szóló gondolatokat is. Egyszer – amikor a diákok túlságosan ellazultak – egy dühös, indulatos, mégis emlékezetes kirohanásában fogalmazta meg, mit is jelent a valódi elkötelezettség: - Azt mondta: A munkához, a tanuláshoz is kell egyfajta nemes alázat. Ez bennem olyan mélyen megmaradt, hogy azóta is formál.

Albrecht tanárként is továbbvitte ezt a szemléletet. Ujváry iránti tisztelete azóta is töretlen, nemcsak az élmények, hanem a művészet és a személyiség mélyebb megértése miatt is. Egy korábbi, általa rendezett emlékkiállítás előkészítése során figyelt fel arra, hogy szinte minden képben visszaköszön egy különleges zöld árnyalat – „hidegfenyő-zöld”, szakmai nevén kromoxid-hidrát –, amely nemcsak stílusjegy, hanem a személyiség tükre is volt: - Ez a szín a nyitottságot, a kreativitást, a közvetlenséget jelképezi – és azt is, hogy az ember azt mondja, amit érez, nem amit elvárnak tőle. Ez Ujváry Lajosra tökéletesen igaz volt. Pontosan ezért szerették, és talán pontosan ezért nem szerették egyesek.