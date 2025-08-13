Téglákkal fedték le a szeretett csecsemő végső nyughelyét

Szücsi Frigyes régész és Wurczinger Lóránt, Bodajk polgármestere autóba ült, hogy ellátogassanak a Proletár-földek szívébe. A kisvárostól messze, Mórhoz egész közel elterülő területen szinte folyamatosan mezőgazdasági tevékenység folyik. Az aratás utáni tárcsázást követően kaptak egy kis időt a Szent István Király Múzeum régészei, hogy tovább kutassák a római kori temető és villagazdaság múltját és téglákkal takart titkait.

A Proletár-földeken tartott tervásatás egy villagazdaságot és egy temetőt kutat. utóbbiban egy téglákkal fedett sírt is találtak

Fotó: PJD

A temető feltárásával kezdődött

– Ez már a harmadik év, hogy tervásatásokat végzünk a római villagazdaság és a temető területén. Az idei évben az volt a cél, hogy a temetőt nyugati és északi oldalról lehatároljuk. Az eddig előkerült sírok alapján azt tapasztaltuk, hogy keleti irányban megfogtuk a temető szélét, míg déli irányból egy mészégető kemence és további ipari tevékenységekhez kapcsolódó objektumok határolják a temetőt. Az idei évben nyitott szelvényben sajnos eléggé szétszántva kerültek elő a sírok, így valahol csak egy-egy lelet jelezte, hogy ott, vagy a környéken temetkezés lehetett. Összegesében elmondható, hogy sikerült behatárolnunk a temető kiterjedését az elmúlt években, az idei évben már csak pár épen maradt sírt találtunk.– mondta Kiss Alexandra ásatásvezető régész, akitől természetesen megkérdeztük, hogy mit is tartalmaztak ezek a sírok?

Téglával fedték a csecsemő sírját

– Az egyik sír téglafedéses volt és méretét tekintve egy csecsemő nyugodhatott benne, aki mellé egy füles bögrét és egy bronz övcsatot helyeztek. Utóbbi egészen hasonló ahhoz, amit még 2021-ben egy mentőfeltárás során találtunk. Ez egy állatfejeket ábrázoló csat, és ha már csat, előkerült még egy olyan férfi sír, ami meglepően sok övcsatot tartalmazott. Összesen mintegy 25 temetkezés került előés mind a késő római időszakra, pontosabban a 4. század második felére keltezhető – felelte a régésznő.

A negyedik századi csecsemő talán még kapott szüleitől egy bögre meleg tejet a hosszú út előtt. A téglákkal fedett, védett sírból ,került elő a füles edény

Fotó: PJD

Egy nagyszobányi területen tárult fel a múlt

A viszonylag gyorsan körülhatárolt temető feltárása miatt maradt némi kis idő, amit a múzeum csapata és az önkéntesek a villagazdaság feltárására fordítottak.