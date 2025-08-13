8 órája
Téglákkal fedték le a szeretett csecsemő végső nyughelyét
A korábbi években is zajlottak feltárások Bodajk-Proletár-földeken, így került elő egy temető és egy villagazdaság is. A temetőben találtak egy olyan sírt is, amit téglákkal fedtek le, és sok más lelet is előkerült. A temető feltárása véget ért, de sok objektum még a föld alatt várja titkaival a régészeket.
Fotó: PJD
Szücsi Frigyes régész és Wurczinger Lóránt, Bodajk polgármestere autóba ült, hogy ellátogassanak a Proletár-földek szívébe. A kisvárostól messze, Mórhoz egész közel elterülő területen szinte folyamatosan mezőgazdasági tevékenység folyik. Az aratás utáni tárcsázást követően kaptak egy kis időt a Szent István Király Múzeum régészei, hogy tovább kutassák a római kori temető és villagazdaság múltját és téglákkal takart titkait.
A temető feltárásával kezdődött
– Ez már a harmadik év, hogy tervásatásokat végzünk a római villagazdaság és a temető területén. Az idei évben az volt a cél, hogy a temetőt nyugati és északi oldalról lehatároljuk. Az eddig előkerült sírok alapján azt tapasztaltuk, hogy keleti irányban megfogtuk a temető szélét, míg déli irányból egy mészégető kemence és további ipari tevékenységekhez kapcsolódó objektumok határolják a temetőt. Az idei évben nyitott szelvényben sajnos eléggé szétszántva kerültek elő a sírok, így valahol csak egy-egy lelet jelezte, hogy ott, vagy a környéken temetkezés lehetett. Összegesében elmondható, hogy sikerült behatárolnunk a temető kiterjedését az elmúlt években, az idei évben már csak pár épen maradt sírt találtunk.– mondta Kiss Alexandra ásatásvezető régész, akitől természetesen megkérdeztük, hogy mit is tartalmaztak ezek a sírok?
Téglával fedték a csecsemő sírját
– Az egyik sír téglafedéses volt és méretét tekintve egy csecsemő nyugodhatott benne, aki mellé egy füles bögrét és egy bronz övcsatot helyeztek. Utóbbi egészen hasonló ahhoz, amit még 2021-ben egy mentőfeltárás során találtunk. Ez egy állatfejeket ábrázoló csat, és ha már csat, előkerült még egy olyan férfi sír, ami meglepően sok övcsatot tartalmazott. Összesen mintegy 25 temetkezés került előés mind a késő római időszakra, pontosabban a 4. század második felére keltezhető – felelte a régésznő.
Egy nagyszobányi területen tárult fel a múlt
A viszonylag gyorsan körülhatárolt temető feltárása miatt maradt némi kis idő, amit a múzeum csapata és az önkéntesek a villagazdaság feltárására fordítottak.
– A villagazdaság főépületére az idei évben egy 5x5 méteres szondát nyitottunk, amit aztán néhány felmerülő kérdés miatt kicsit kibővítettünk. A 2021-ben készült geofizikai felmérések alapján ismert a lakóépület alaprajza, viszont ez elég kusza, szabálytalan képet mutat. Ez azt jelenti, hogy az épületnél több építési periódussal számolhatunk. Azt szeretnénk tisztázni, hogy mikor épült a villagazdaság, mikor építették át, hogy vajon csak a 4. században használták-e ezt a területet, vagy esetleg korábban is volt már itt épület? A korábbi feltárások alkalmával még csak a 4. századi használat nyomaira bukkantunk, viszont az idei szelvényben találtunk visszabontott falszakaszokat is. Elsőként a 4. századi épület két agyagpadlós helyiségének részlete került elő, ezeket vályogfal választhatta elAz agyagpadló a szántás miatt jelentősen károsodott, ám folytatva a bontást alatta egy öntött falalapozás mutatkozott, ami egy korábbi – feltehetően a 2-3. századi – periódushoz tartozik.
A szelvény déli részén egy érdekes, földbe mélyített objektum részletét tárjuk épp fel, ami a leletek alapján a 2-3. századra keltezhető. Az objektum egy épületen kívüli gödör, műhely vagy veremház lehetett, amit a használat utolsó szakaszában egyszerű szemetesgödörként funkcionált– mondta Kiss Alexandra, elárulta azt is, hogy amint itt végeznek a tervásatással, visszatemetik a szelvényeket.
Több területen is helyt kell állniuk
Adta magát a kérdés, hogyha további falszakaszokat, épületrészeket találva bővítették kissé a szondát, akkor miért nem tárják fel az egészet? Miért kell betemetni és újra kiásni, ha eljön az idő?
–Ennek több oka is van: egyrészt a terület mezőgazdasági művelés alatt áll, így csak bizonyos időintervallumban – amikor nincs bevetve a terület – van lehetőségünk feltárást végezni a lelőhelyen. A másik ok a kapacitás hiány. Ez egy tervásatás, ahol a kutatást a régész tudományos kíváncsisága hajtja és megvalósítására általában évente csupán néhány hetet tud szakítani. A különféle, építkezésekhez kapcsolódó megelőző régészeti szakfelügyeletek, feltárások és egyéb munkák, beleértve a sok irodai adminisztrációt, töltik ki a régészek idejének jelentős részét.
Jövőre folytatni kívánjuk a munkát, ugyanis még nagyon sok kérdés áll fent az épületekkel kapcsolatban. Fontos megemlítenem, hogy Rétfalvi Teofil kollégám drónozás közben további, a villagazdasághoz tartozó épületeket azonosított, így jövőre másutt is szeretnénk szondát nyitni – mondta lelkesen Kiss Alexandra.
Két láda is megtelt a leletekkel
A 4. századi épület padlóján, a sárgás altalajban már hosszú párhuzamos csíkok jelzik a szántáshoz használt eke, illetve az altalajlazító munkáját. Ezek az eszközök mindent összetörnek és akár méterekre is arrébb húznak, ennek ellenére sok lelet került elő.
– A földbe mélyített objektumból rengeteg kerámiatöredék került elő, de rátaláltunk egy bronz edény nyelére, egy vas kulcsra és egy ládikaveret töredékre is. Néhány terra sigillata és egyéb kerámiatípus (bepecsételt, sávos festésű edénytöredékek) segítimég a keltezést. A Terra Sigillata (jelentése: pecsételt föld) a római kor luxuskerámiája volt, nagyon szép fényes felületű, vörös színű edénytípus, ami az étkészlet részét képezte. Egyes edényformákat dombordíszítéssel láttak el. – mondta a tervásatás vezetője, aki megmutatott néhány különleges leletet abból a két ládából, melyben már a dokumentált leletek várták, hogy eljussanak a múzeumba.
A téglákkal fedett csecsemősír bögréje
Ott volt a füles bögre a csecsemő téglával fedett sírjából, és persze a bronzból készült tárgyak, így a vasládika verete, a serpenyőnyél, az ollótöredék. A két megtalált érme, az egyik ezüst, csillogott a régész tenyerében, míg a vaskulcs rozsdásan, a kerámiaedény darabok, köztük a fűszerek aprítására való dörzstál sárosan várták a múzeumi restaurátorok gondos munkáját, akik majd megtisztítják és akár össze is illesztik a múlt nagy kirakósát az asztalon.