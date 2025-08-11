augusztus 11., hétfő

Méltó emlék a múltnak!

2 órája

Épül-szépül a tájház: Szakmai szemlét tartottak a helyszínen!

A Magyar Tájházak Központi Igazgatóságának szakemberei látogattak el Rácalmásra. A cél, hogy szakmai támogatást nyújtsanak a készülő tájház kiállításainak megtervezéséhez.

Bokányi Zsolt
Épül-szépül a tájház: Szakmai szemlét tartottak a helyszínen!

Fotó: Az önkormányzat

Helyszíni szemlét tartottak a Magyar Tájházak Központi Igazgatóságának néprajzos muzeológus szakemberei. A látogatás célja a készülő rácalmási tájház kiállításainak előkészítése és szakmai megalapozása volt. Az önkormányzat felkérésére érkezett szakembereket Németh Miklósné alpolgármester és Zsigmond László főépítész fogadták, akik részletesen bemutatták az épülő létesítményt. 

Tájház
A tájház! Fotó: Az önkormányzat

A résztvevők bejárták a már elkészült két épületet, valamint megtekintették azokat a helyben összegyűjtött tárgyakat is, amelyek a jövőbeli kiállítások gerincét adják majd. A szemle során a muzeológusok már a helyszínen is megfogalmaztak javaslatokat, amelyekről írásos összefoglalót is készítenek az önkormányzat számára.

Fotó: Az önkormányzat

Tájház, a múlt szép pillanata! 

A beruházás második üteme, amely magában foglalja a fogadóépület megépítését, hamarosan megkezdődik. A közös munka célja, hogy a tájház ne csak látványos, hanem hiteles, korhű és szakmailag is magas színvonalú legyen, méltón képviselve a település helytörténeti értékeit. Az együttműködés révén a rácalmási tájház nemcsak új turisztikai és kulturális célponttá válhat, hanem egy olyan közösségi tér is lesz, ahol múlt és jelen találkozik a helyiek és a látogatók örömére egyaránt.

 

