Saját meséje van a falunak: "Minden ember megkönnyezi a muzsikádat!"

A Sárkány-tó

Egyszer régen, a végtelen zöld mezők közepén, egy kis falu bújt meg, Sárkeresztúr. A falu határában, ahol a fák árnyéka és a víz csillogása találkozott, egy csodálatos, tiszta tó terült el. Nem is akármilyen, a Mezőföld szívében egy sós vizű tó, amiben vígan úszkáltak az édes vízi halak és a partján számtalan különleges madár költött. Itt él a gulipán, a gólyatöcs és a széki lile is, ritka állatok és virágok, mint a bagolyfű.

Egy napon, a nyár illata mindenütt érződött és a Tobán felől megérkeztek a cigányok a falu melletti névtelen tó partjára, mert nagyvásár volt, a Főszegtől egészen a Tóaljig tartott. Sorban a sok finom portéka, aranyos ruhák, tükrös szív és még ezer féle más, amit felsorolni is nehéz. Kint volt a falu apraja s nagyja, vigadtak és beszélgettek. A lányok pántlikát választottak, a fiúk meg ellopták tőlük. A legények, férfiak mulattak a csárdában. Valaki egy verset szavalt a tér közepén, mintha így hangzott volna: „Szép és igaz a falum neve/ sár is, kereszt is, úr is /Mint minden ember élete, sár is, kereszt is, úr is”. Szóval örültek egymásnak, szerettek együtt lenni, együtt élni, vidám hely volt mindig is a benne élők miatt. Matyi, a fiatal cigány legény, is ott volt. Családja teknőt árult a vásárban, ő pedig virágot, amit a tó partján szedett.

-Tessenek tessenek, szép bagolyfűt tessenek. Szép lányok, nagyságos asszonyok!

Ekkor hajtatott arra a falu tekintélyes bírója és a lánya, Rózsa. Matyi megfogta a lovakat, hogy megálljon a kocsi.

-Szép virágot méltóságos uram? – kiáltott fel Matyi a bírónak.

-Talán inkább a lányomnak. – nevetett a bíró és szólt a lányának – Rózsa, nézd milyen különleges virágot hozott ez a cigány legény.

Matyi eddig nem is vette észre a lányt, de mikor kihajolt, hogy elvegye a virágot elakadt a szava és elejtette a csokrot. A virágok körül dongó méhecskéktől a lovak megijedtek és összetaposták.

-Óó de kár értük. – szólt Rózsa – Hoznál nekem másikat? – mosolygott Matyira.

Matyi elrohant oda, ahol szedte a virágokat, de nem talált többet akárhogy kereste, kétségbe volt esve, már esteledett a faluban, hazamentek a legények a csárdából, a vásárnak lassan vége lett, elcsendesedett a világ. Matyi még mindig kutatott a parton, legnagyobb tanácstalansága közepette, a legváratlanabb pillanatban, egy hatalmas sárkány repült el a mező felett. Szárnyai csattogása, mint a mennydörgés, Matyi megijedt, de nem értette, hogy más miért nem riadt fel rá, a sárkány sérülten zuhant a tó partjára. A bőre megperzselődött, szárnyai megtörtek. Matyi azonnal odaszaladt, hogy segítsen.

Mivel a cigányok sokat tudtak a természet titkairól, Matyi tudta, hogy a sárkányt gyógyítani kell, ha meg akarja menteni. A javasasszonyhoz sietett, akitől gyógynövényeket kapott. Hamar enyhítette a sárkány fájdalmát, de tudta, hosszú idő lesz míg felépül. Matyi heteken át gondozta a sárkányt, megtanulta mely növények segítenek neki és azokkal ápolta. Sokan már összesúgtak a háta mögött, mikor a mezőre ment, majd a sűrűbe, hogy megbolondult, hiszen más nem látta a sárkányt, csak ő. Teltek múltak a hetek, a sárkány egyre jobban lett, Matyinak pedig újra eszébe jutotta a vásár, a virágok és Rózsa. Búsan ment a sárkányhoz az aznapi kezelésre, észrevette a sárkány, hogy valami nem állja.

-Mi a baj Matyi? – kérdezte.

Matyi igen meglepődött, mert eddig még nem szólalt meg a sárkány.

-Te tudsz beszélni? Eddig miért nem mondtál semmit?

-Mert eddig nem láttalak búsnak. – mondta kedvesen a sárkány – Mi történt?

Matyi mindent elmesélt sorban neki, a vásárt, a bagolyfüves csokrot és Rózsát. A sárkány megkérte Matyit, hogy hozzon neki a tóból egy fadarabot. Matyi nem értette mit akarhat vele, de keresett egyet és neki adta. A sárkány olyan nagy tűzcsóvát zúdított a fára, mint ezer égő kemence tüze, nagyon megterhelő volt ez a még mindig beteg sárkánynak, de mikor a tűz kialudt egy gyönyörű, gazdagon díszített hegedű termett Matyi előtt, aminek a nyaka egy sárkány fejét formázta.

-Ha ezt húzod Matyi, minden lány, minden ember megkönnyezi a muzsikádat.

Matyi megfogta a hegedűt és a vonót és elkezdett játszani. Olyan szépen szólt, hogy a fák meghajoltak előtte, a virágok kivirultak, a tó vize pedig elkezdett ragyogni.

Matyi nagyon szép nótát húzott:

„Keresztúri csárdába,

ott mulat egy betyár bújába.

Azért iszik szegény bújába,

elhagyta a kedves babája.”

Hegedűszóval ment a faluba, sorra keltek fel az emberek és követték, a nagy tömegben ki a könnyeit törölgette, ki énekelte a nótát és egyszerre csak a bíró házához értek. Matyi most zendített rá igazán, gyönyörűen szólt a hangszer. Szavak sem kellettek már, Rózsa kiszaladt és Matyi nyakába borult, sírtak mind a ketten örömükben.

A bíró ekkor így szólt: -No fiam, ha már itt a pap és az egész falu, legyen itt az ifjú pár is, aztán kezdődjön a lakodalom.

Az egész falu elvonult a templomba, aki nem fért be éppen ételt és italt kerített és a menyegző után egy hatalmas lakodalmat csaptak. Ott volt mindenki, mulattak, ünnepelték a fiatalokat. Amikor már senki nem Rózsára és Matyira figyelt, megfogta a lány kezét és a tóhoz vezette.

-Bemutatlak a jótevőnknek. – Matyi az odavezető úton elmesélt mindent Rózsának a sárkányról és a hegedűről.

Amikor odaértek hűlt helye volt a sárkánynak, nyoma sem volt, hogy valaha lett is volna. Matyi elszomorodott, de ekkor Rózsa szólt neki.

-Nézd, Matyi, itt van! Ott a feje, amott a szárnyai, arra pedig a farka.

Matyi ekkor a tóra nézett és már ő is látta. A tó pontosan egy sárkányt formázott.

A tó azóta is megvan, Sárkány-tó lett a neve. Rózsának és Matyinak pedig azóta dédunokáinak is már az ükunokái élnek. A hegedű most is megvan valahol, ezernyi prímást adott azóta Keresztúrnak és a világnak, Budapesttől Belgiumig. Keresztúron azóta is muzsikálnak és azóta is vigyáz ránk a sárkány.