49 perce
Ritka avar kori szablyát találtak Székesfehérvár határában
Különleges régészeti lelet került elő Székesfehérvár és Aba határában: a Szent István Király Múzeum munkatársai egy avar kori szablyát tártak fel egy eddig ismeretlen temetőben. A felfedezés nemcsak Fejér vármegyében számít ritkaságnak, hanem országos szinten is.
A régészeti lelet feltárását a Magyar Nemzeti Múzeum „Temetők az űrből” programjának keretében végezték, amely műholdas felvételek segítségével segíti a kutatókat. A gabona színe és növekedése ugyanis árulkodik arról, hol lehetnek egykori sírhelyek: a lazább szerkezetű földben dúsabban nő a növényzet, így jól kirajzolódnak a temetők körvonalai − számolt be róla a szikm.hu.
Ritka régészeti leletre bukkantak az ásatás közben
A Székesfehérvár határában végzett ásatást Szücsi Frigyes régész vezette, aki elmondta: a műholdfelvételek alapján egy nagyobb, 400–500 sírból álló temető, valamint tőle nem messze egy kisebb is található a területen. A most feltárt sírok a közép avar korból származnak.
Augusztus 25-én a feltárás vége felé jártak, amikor az egyik sírból egy szablya körvonalai kezdtek előbukkanni. A lelet különlegességét az adja, hogy szablyákat ritkán temettek el a sírokba – Fejér vármegyében pedig még ritkább az ilyen felfedezés. Hasonló leletre legutóbb 1979-ben, Kajászó-Újmajorban bukkantak.
Műholdkép alapján titokzatos holttestekre bukkantak Fejér vármegyében
A régész szerint a fegyver jelenléte arra utal, hogy a sírban magasabb rangú személy nyugodhatott. Ezt erősíti, hogy a halott mellé aranyozott bronz varkocsdíszeket és préselt bronz övdíszt is helyeztek, amelyek szintén rangjelző tárgyak voltak az avar korban.
A szablya kiemelése különösen kényes feladat, hiszen a fém a vegyszeres mezőgazdasági művelés miatt rossz állapotban van. A tárgyat ezért egy speciális, erre a célra készített kalodában emelték ki a földdel együtt, hogy a restaurátorok biztonságosan helyreállíthassák.
Szabados György történész hangsúlyozta: a mostani felfedezés is azt bizonyítja, hogy Fejér vármegye már 1400 évvel ezelőtt is jelentős szerepet töltött be, amit a gazdag avar kori temetők sora is alátámaszt.
További részletek a Szent István Király Múzeum oldalán olvashatók.
Kelta kutya csontvázát találták meg Dinnyésen