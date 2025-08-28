augusztus 28., csütörtök

Különleges régészeti lelet

49 perce

Ritka avar kori szablyát találtak Székesfehérvár határában

Címkék#Magyar Nemzeti Múzeum#régészet#Szent István Király Múzeum

Különleges régészeti lelet került elő Székesfehérvár és Aba határában: a Szent István Király Múzeum munkatársai egy avar kori szablyát tártak fel egy eddig ismeretlen temetőben. A felfedezés nemcsak Fejér vármegyében számít ritkaságnak, hanem országos szinten is.

Feol.hu

A régészeti lelet feltárását a Magyar Nemzeti Múzeum „Temetők az űrből” programjának keretében végezték, amely műholdas felvételek segítségével segíti a kutatókat. A gabona színe és növekedése ugyanis árulkodik arról, hol lehetnek egykori sírhelyek: a lazább szerkezetű földben dúsabban nő a növényzet, így jól kirajzolódnak a temetők körvonalai − számolt be róla a szikm.hu.

régészeti lelet
A különleges régészeti lelet feltárása.
Forrás: szikm.hu

Ritka régészeti leletre bukkantak az ásatás közben

A Székesfehérvár határában végzett ásatást Szücsi Frigyes régész vezette, aki elmondta: a műholdfelvételek alapján egy nagyobb, 400–500 sírból álló temető, valamint tőle nem messze egy kisebb is található a területen. A most feltárt sírok a közép avar korból származnak.

Augusztus 25-én a feltárás vége felé jártak, amikor az egyik sírból egy szablya körvonalai kezdtek előbukkanni. A lelet különlegességét az adja, hogy szablyákat ritkán temettek el a sírokba – Fejér vármegyében pedig még ritkább az ilyen felfedezés. Hasonló leletre legutóbb 1979-ben, Kajászó-Újmajorban bukkantak.

A régész szerint a fegyver jelenléte arra utal, hogy a sírban magasabb rangú személy nyugodhatott. Ezt erősíti, hogy a halott mellé aranyozott bronz varkocsdíszeket és préselt bronz övdíszt is helyeztek, amelyek szintén rangjelző tárgyak voltak az avar korban.

A szablya kiemelése különösen kényes feladat, hiszen a fém a vegyszeres mezőgazdasági művelés miatt rossz állapotban van. A tárgyat ezért egy speciális, erre a célra készített kalodában emelték ki a földdel együtt, hogy a restaurátorok biztonságosan helyreállíthassák.

Szabados György történész hangsúlyozta: a mostani felfedezés is azt bizonyítja, hogy Fejér vármegye már 1400 évvel ezelőtt is jelentős szerepet töltött be, amit a gazdag avar kori temetők sora is alátámaszt.

További részletek a Szent István Király Múzeum oldalán olvashatók.

 

