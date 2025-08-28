Ritka avar kori szablyát találtak Székesfehérvár határában

A régészeti lelet feltárását a Magyar Nemzeti Múzeum „Temetők az űrből” programjának keretében végezték, amely műholdas felvételek segítségével segíti a kutatókat. A gabona színe és növekedése ugyanis árulkodik arról, hol lehetnek egykori sírhelyek: a lazább szerkezetű földben dúsabban nő a növényzet, így jól kirajzolódnak a temetők körvonalai − számolt be róla a szikm.hu.

A különleges régészeti lelet feltárása.

Forrás: szikm.hu

Ritka régészeti leletre bukkantak az ásatás közben

A Székesfehérvár határában végzett ásatást Szücsi Frigyes régész vezette, aki elmondta: a műholdfelvételek alapján egy nagyobb, 400–500 sírból álló temető, valamint tőle nem messze egy kisebb is található a területen. A most feltárt sírok a közép avar korból származnak.

Augusztus 25-én a feltárás vége felé jártak, amikor az egyik sírból egy szablya körvonalai kezdtek előbukkanni. A lelet különlegességét az adja, hogy szablyákat ritkán temettek el a sírokba – Fejér vármegyében pedig még ritkább az ilyen felfedezés. Hasonló leletre legutóbb 1979-ben, Kajászó-Újmajorban bukkantak.