Múlt töredékei: A "titkok kamrája" nyílt meg Rácalmáson (Videó)

Címkék#töredék#szobarészletek#tárgy#élet

A rácalmási Jankovich-kúria nagytermében olyan kiállítás várja a látogatókat, amely egyedülálló módon mutatja be a múlt elfeledett darabjait. Az örökség egy véletlen találkozásnak köszönhetően került elő egy helyi ház szinte érintetlen öröksége, amelyből ma már mindenki meríthet élményt és tanulságot.

Bokányi Zsolt
Múlt töredékei: A "titkok kamrája" nyílt meg Rácalmáson (Videó)

Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

Augusztus 20-án, a városi ünnepség egy izgalmas kiállítással is gazdagodott! A történet különlegessége, hogy több mint harminc évvel ezelőtt hunyt el egy helyi asszony, akinek fia annyira tisztelte édesanyját, hogy szobáját, az örökség minden darabját, változatlanul megőrizte. Az ablakokat beszögezték, a bútorok, a viseleti darabok és a személyes tárgyak a helyükön maradtak, mintha megállt volna az idő. Amikor Nagyné Berzai Márta önkormányzati képviselő, műgyűjtő belépett a házba, olyan érzés fogadta, mintha „a titkok kamrájába” érkezett volna: pókhálók, korom, régi bútorok és a múlt atmoszférája tárult fel előtte.

Örökség
Az örökség a műgyűjtő Nagyné Berzai Márta (b) és a fotós Szilágyi Irén (j) fantáziáját is felkeltette! Fotó: Bokányi Zsolt

Az így feltárt hagyaték igazi kincseket rejtett: népviseleti darabokat, fehérneműket, alsószoknyákat, kötényeket, ünnepi és hétköznapi ruházatokat. Ezeket egészítette ki Nagyné Berzai Márta saját gyűjteményének darabjaival, így állt össze a kiállítás, amely egyszerre mutatja be a hagyományokat, s egy olyan világot, amely mára szinte nyomtalanul eltűnt.

A múltból a jelenbe

A tárlaton szobarészletek, eszközök, bútorok és kiegészítők is láthatók, amelyek együtt idézik fel a 20. század elejének falusi életét. Külön érdekesség, hogy a tárgyak jó része az idő sajátos „védelmének” köszönhetően maradhatott fenn: a fűtés füstje, a pókhálók és a zárt szoba atmoszférája őrizte meg őket.

Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

A felfedezés során készült fotókat Szilágyi Irén készítette, amelyek szintén megtekinthetők a kiállításon. A képek segítenek átélni azt az élményt, ahogyan a gyűjtő rábukkant a „múlt töredékeire”, s ahogyan egy lassan feledésbe merülő világ újra életre kelt a szemünk előtt.

A fotós és a műgyűjtő, együtt a kiállítási térben! Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

Örökség megőrzése, üzenet a látogatóknak!

A kiállítás nem pusztán tárgyak bemutatója: arra hívja fel a figyelmet, hogy a múlt értékei körülöttünk élnek, s rajtunk múlik, felismerjük-e és megőrizzük-e őket. Nagyné Berzai Márta így fogalmazott: 

A legnagyobb öröm számomra, ha rábukkanok valamire, amit megmenthetünk. Ezek a tárgyak nem az enyémek, hanem közös örökségünk részei.

A rácalmási kiállítás méltó tisztelgés a régi idők előtt, és egyben felhívás is: mentsük meg, ami még megmenthető, hogy a jövő nemzedékei is láthassák, hogyan éltek előttünk.

 

