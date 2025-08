Nemzeti színház lehet a teátrum, tíz éven belül

Az új igazgató arról is beszélt, hogy az első félév, vagy akár az egész évad tanulóidőszak, ugyanis ekkora intézményt még nem vezetett. Ugyanakkor nagy célokat tűztek ki a színházzal kapcsolatban.

Nemzeti színház lehet a helyi teátrum

– Az a cél, amit az önkormányzat kijelölt, hogy záros határidőn, tíz éven belül nemzeti színházzá váljon az intézmény, az meghatároz bizonyos lépéseket, nyilvánvalóan nem az első évben. Bővíteni szeretnénk a társulatot is, és tágítani a műfajokat is. Kicsit jobban meg kell jelennünk zenésben darabokban is, függetlenül attól, hogy már most is van több zenés produkció. De a prózaiság értékeit is meg szeretnénk tartani, és azokat a színészeket is szeretnénk helyzetbe hozni, akik az előadások során a hátukon vitték ezeket a darabokat. Nagyon erősen kell tehát kormányozni, hogy mindenki örömét lelje a prózai jelenlétben és a zenésben is. Meg kell érkeztetni egy kicsit jobban az operát is, de ez sem az első vagy a második évad feladata lesz. Most én vagyok az új, így nekem kell megtanulnom ezt a rendszert – mondta Dolhai Attila, aki, bár nem a közeljövőben, de lát lehetőséget arra, hogy valaha egyszer még újra kitűzik a Rómeó és Júliát is.