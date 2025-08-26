Megidézték Nagy László örökségét

„Adjon az Isten szerencsét, szerelmet, forró kemencét, üres vékámba gabonát, árva kezembe parolát, lámpámba lángot, ne kelljen korán az ágyra hevernem, kérdésre választ ő küldjön, hogy hitem széjjel ne dűljön, adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet - nekem a kérés nagy szégyen, adjon úgyis, ha nem kérem” – Aligha van magyar ember, aki ne ismerné e verset, jóllehet, azt kevesebben tudják, hogy Nagy László verse ez, a száz éve született Kossuth-díjas költőé, akiről némileg megfeledkezni látszik a magyar kultúra. Ám hogy ily méltatlanság ne essen, Székesfehérváron emlékülést rendeztek a költőóriás tiszteletére, szakmai előadásokkal, versekkel zenében s szóban.

Nagy László-emlékülést tartottak a székesfehérvári Városházán kedden

Fotó: NAGY NORBERT

Nagy László élő emlékezete

Nagy László Adjon az Isten című versét magától a költőtől hallhatták a résztvevők az emlékülés megnyitóján, majd a múlt században rögzített felvétel után előbb a Sebők Együttes (felvételről), majd Szarvas József Kossuth-díjas színművész előadásában egy másik Nagy László-vers varázsolt méltó atmoszférát az egyébként impozáns díszterembe.

Nagy László megérdemli, hogy emlékezzenek rá, emlékezete pedig a mai fiatalok körében is él – fogalmazott köszöntőjében Cser-Palkovics András polgármester, utalva a pár héttel ezelőtti Székelyföldi Varga Sándor Verstáborra, ahol külön Nagy László-est várta a fiatalokat. – Verseinek előadásával, feldolgozásával jelképesen átadták a stafétát a fiataloknak, ami mutatja, hogy egy olyan élő közösségi élményről van szó, melynek nyomán még fontosabb, hogy ezt az emlékülést most megtarthatjuk itt a Városházán. Bízom benne, hogy a fiatalok továbbviszik a stafétát, és újabb és újabb ilyen jellegű összejöveteleket lehet majd tartani – mondta el a városvezető.

Fotó: NAGY NORBERT

Sebők Melinda Nagy László portréverseiről tartott előadást, míg Bakonyi István a Nagy László–Szécsi Margit költőházaspárról, Petőcz András pedig Nagy László képverseiről és azok a nyolcvanas évek új költészeti törekvéseire gyakorolt hatásairól beszélt. Végül Gellén-Miklós Gábor A Nagy László-i líramodell a kortárs magyar költészet horizontján című előadása zárta az emlékülést.