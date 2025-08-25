augusztus 25., hétfő

Irodalom

35 perce

Nagy László-emlékülést tartanak Székesfehérváron

Címkék#irodalom#Vörösmarty Társaság#Nagy László#Magyar Írószövetség Közép-dunántúli Csoportja#emlékülés#Szarvas József#vers

A Nagy László 100 című emlékülésnek ad otthont augusztus 26-án a székesfehérvári Városháza díszterme. A száz éve született Kossuth-díjas költő emléke előtt előadásokkal tisztelegnek. A résztvevőket Cser-Palkovics András polgármester köszönti, közreműködik Szarvas József Kossuth-díjas színművész.

Feol.hu
Székesfehérvár, Városháza Díszterem

Fotó: FMH-archív/Fehér Gábor

Nagy László-emlékülést tartanak Székesfehérváron, amely az önkormányzat, a Vörösmarty Társaság, a Csoóri Sándor Társaság, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Fejér Vármegyei Tagozata, a Magyar Írószövetség Közép-dunántúli Csoportja, valamint az MMA Veszprémi Regionális Munkacsoportja közös szervezésében valósul meg.

Sebők Melinda Nagy László portréverseiről tart előadást, míg Bakonyi István a Nagy László–Szécsi Margit költőházaspárról, Petőcz András pedig Nagy László képverseiről és azok a nyolcvanas évek új költészeti törekvéseire gyakorolt hatásairól beszél majd. Végül Gellén-Miklós Gábor A Nagy László-i líramodell a kortárs magyar költészet horizontján című előadása zárja az emlékülést.

Az emlékülés időpontja és helyszíne: augusztus 26, kedd, 17.00 óra, Városháza, díszterem.

 

