Nagy László-emlékülést tartanak Székesfehérváron, amely az önkormányzat, a Vörösmarty Társaság, a Csoóri Sándor Társaság, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Fejér Vármegyei Tagozata, a Magyar Írószövetség Közép-dunántúli Csoportja, valamint az MMA Veszprémi Regionális Munkacsoportja közös szervezésében valósul meg.

Sebők Melinda Nagy László portréverseiről tart előadást, míg Bakonyi István a Nagy László–Szécsi Margit költőházaspárról, Petőcz András pedig Nagy László képverseiről és azok a nyolcvanas évek új költészeti törekvéseire gyakorolt hatásairól beszél majd. Végül Gellén-Miklós Gábor A Nagy László-i líramodell a kortárs magyar költészet horizontján című előadása zárja az emlékülést.

Az emlékülés időpontja és helyszíne: augusztus 26, kedd, 17.00 óra, Városháza, díszterem.