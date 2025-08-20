Művészi rajzok borítják a Pelikán Galéria falait

Ezt a szöveget grafitceruzával is írhatnám papírra, de akkor bajosan kerülne nyomdába. Úgyhogy marad a billentyűzet és a számítógép – pedig az „élő” anyaggal, a papírral és a ceruzával való munka régi jó érzéseket idéz fel bennem. Mindez a Székesfehérvári Művészek Társaságának minap megnyílt, „Grafit” című kiállításáról jutott eszembe. Ott ugyanis – a technikára utaló címből adódóan – számos grafittal készült alkotást mutatnak be szeptember 12-ig.

A még perzselő augusztusi hőségben, pénteken kora este tartott tárlatnyitón a társaság elnöke, Szentes Ottokár festőművész köszöntötte a művészetbarát közönséget, majd átadta a szót a tárlat ötletgazdájának, kurátorának, Pinke Miklós festőművésznek, akinek egyben gratulált a minap elnyert Deák Dénes-díjhoz is. Pinke Miklós megemlítette egy 2011-ben készült, és 2021-ben továbbgondolt ceruzarajzát, amelyről eszébe jutott: a grafit mintha kiment volna a divatból. Azt gondolta hát – és ötletével a művésztársasághoz fordult –, hogy legyen technikai megkötés, vagyis az új kiállításhoz mindenkitől olyan képet, műalkotást kérjenek, amelyhez grafitot is használnak. A festőművész örömmel tapasztalta, hogy az alkotók sok munkát küldtek be, és így ismét nagyobb hangsúly helyeződhet a rajzolásra.

Balról a kiállítást megnyitó Czinki Ferenc író, a tárlat kurátora, Pinke Miklós, valamint a Székesfehérvári Művészek Társaságának elnöke, Szentes Ottokár

Fotó: Szerző

A megnyitó hangulatát a Czinki Ferenc író, a Szépírók Társaságának elnöke által felolvasott saját prózai szöveg emelte, amely könnyed, szellemes formában értekezett az író, illetve a festőművész közötti különbségekről.

A galéria három terében kiállított művek sokféle témát ölelnek fel: Schrenk Rita Anna például klasszikusabb tanulmányrajzzal jelentkezett; Miklós János a humoros oldalról közelítve karikatúrát készített „Önarckép” címmel és ugyancsak a humor, az eltúlzott, szokatlan vonások jellemzik Arany Gold Zoltán képeit; Szegedi Csaba műtermet ábrázol látványos, ötpontos perspektívában; Tóth Adrien a fák évgyűrűit figyelte és rajzolta meg, de két másik izgalmas munkát is beadott a tárlatra; Szűts Angéla rajzai pedig „Bejárt utak” címmel térben, leporellószerűen jelenítenek meg lelki és fizikai helyzeteket, állapotokat.