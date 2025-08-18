augusztus 18., hétfő

Kultúra

1 órája

Művészet és technika találkozása a Múzsa kollégiumi előadásokon

Címkék#Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola Alkotóház#Múzsa kollégiumi előadások#nyár

Szobrászati és grafikai műhelytitkokba nyújt betekintést az a két kortárs alkotó, akik a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola Alkotóházába érkeznek hamarosan. Az előadás-sorozat új alkotói módszereket ígér.

Feol.hu

A Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola Alkotóháza idén nyáron is folytatja a „Múzsa kollégiumi előadások” sorozatát, melynek keretében két ismert kortárs alkotó tart bemutatót. Augusztus 22-én, pénteken Somogyi Emese szobrászművész tart előadást, ahol a résztvevők a művész saját „magán mitológiáját” ismerhetik meg. Az alkotó különféle anyagok és technikák felhasználásával reflektál társadalmi jelenségekre, saját alkotói módszereibe engedve betekintést.

Másnap, augusztus 23-án, szombaton Simon Zsolt grafikusművész veszi át a stafétát. Előadásának középpontjában az elektrográfia és a modern sokszorosított grafikai eljárások állnak. A művész bemutatja, hogyan ötvözi művészetében a klasszikus és kortárs technikákat, miközben a hallgatók megismerhetik alkotói módszereinek sajátosságait.

Az előadásokat minden nap 16 órától tartják, ám a résztvevők már reggel 9 órától szakmai segítséggel vehetnek részt a mélynyomású sokszorosított grafikai alkotások készítésében az Alkotóház grafikai műhelyében.

 

