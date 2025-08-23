Művészek találkozása az arborétumban

A Szent Bernát Arborétum csendes, inspiráló környezete adott otthont idén a Skicc alkotótábornak, ahol régi és új festők, valamint más művészeti ágak képviselői gyűltek össze — írta a duol.hu. A tábor a Kulturális Híd elnevezésű kezdeményezés része, amely Erdélyt és Magyarországot köti össze – nemcsak szimbolikusan, hanem az alkotók közös munkája révén is.

A művészek mindig jól érzik magukat a táborban — mondta Pats Dániel főszervező

Fotó: Horváth László

Határokon átívelő művészet

Pats Dániel főszervező mesélt arról, hogyan nőtte ki magát a program az első, még 2019-ben tartott találkozásból, és kik azok a művészek, akik most Nagyvenyimen mutatják meg tehetségüket.

A közös munka eredményeit hamarosan kiállításokon is láthatja majd a közönség.

