Kitüntetés

Magyar Érdemrend lovagkeresztjével tüntették ki Hegedűs 2 Lászlót

Címkék#művészet#Hegedűs 2 László#lovagkereszt

Állami kitüntetéssel ismerték el Hegedűs 2 László vizuális művész alkotómunkáját Magyarország nemzeti ünnepén. A Pesti Vigadóban rendezett ünnepségen a Magyar Érdemrend lovagkereszt polgári tagozatát vehette át a székesfehérvári kötődésű alkotó.

Feol.hu
Magyar Érdemrend lovagkeresztjével tüntették ki Hegedűs 2 Lászlót

Forrás: szekesfehervar.hu

Az elismeréseket Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter, valamint a tárca két államtitkára, Varga-Bajusz Veronika és Závogyán Magdolna adta át − tájékoztat a Székesfehérvár Városportál.

Hegedűs 2 László több mint fél évszázada meghatározó szereplője a magyar kortárs művészetnek. Munkásságát a fotó, a film és a képzőművészet területén egyaránt jegyzik, alkotásait a letisztult formanyelv és az intellektuális telítettség jellemzi. Művészetében a tradicionális és a kortárs európai vizualitás találkozik, amelyet sajátos, egyedi stílusban ötvöz.

Nemzetközi és hazai szakmai díjak sorát tudhatja magáénak, és különlegesség, hogy egyedüliként tagja mindhárom országos vizuális művészeti szervezetnek: a Magyar Filmművészek Szövetségének, a Magyar Fotóművészek Szövetségének és a Magyar Képzőművészek Szövetségének.

Sokoldalú alkotói pályája során fotók, filmek, festmények, nyomatok és installációk is születtek keze alatt, amelyek döntően hozzájárultak a vizuális művészet megújulásához.

