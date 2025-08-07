augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

23°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Az alapanyagok tisztelete

3 órája

"Mesés" séf zsűrizi a fehérvári lecsófőző vigasság versenyzőit

Címkék#lecsó#zsűritag#Fehérvári Lecsófőző Vigasság#rendezvény#verseny

Székesfehérváron nemcsak augusztus végén, de szeptemberben is programok garmadája várja a helyieket és a városba érkezőket. Ez utóbbi programok esetében a Székesfehérvári Lecsófőző Vigasság az egyik legnagyobb közönségkedvenc.

Szanyi-Nagy Judit

A 2025-ös Lecsófőző Vigasságra szeptember 13-án, szombaton kerül sor, várhatóan 6.30 órától egészen este 9 óráig. S bár az esemény kis kellemetlenséggel, egy népszerű belvárosi szakasz lezárásával jár, ez természetesen nem befolyásolja a jókedvet és az évről évre megrendezett rendezvény népszerűségét.

2024-ben a 19. Fehérvári Lecsófőző Vigasságot rendezték meg
2024-ben a 19. Fehérvári Lecsófőző Vigasságot rendezték meg
Fotó: FMH-archív (Nagy Norbert)

Lezárás a Lecsófőző Vigasság idején

A szervező Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ (SZKKK) tájékoztatása szerint a főzőterület idén a következő részeket érinti: Dózsa György út – Zichy liget – Szekfű Gyula utca – Ányos Pál utca – Benyák Bernát utca – Ősz utca – Várkörút.

A zsűri és a zsűrizés folyamata

A szórakozás mellett a vigasság egyben verseny is lehet. Mint az SZKKK honlapján olvasható, "akik amellett döntenek, hogy lecsójukat benevezik a versenybe, ezt a rendezvény napján, a regisztrációs csomag átvételét követően 6.30–10.30 között tehetik meg a Zichy ligetben, a zsűri regisztrációs sátránál. A zsűri délelőtt végigjár a főzőterületen, majd a zsűrizés 11.00–14.00 óra között, előzetes időbeosztás szerint, a zsűrisátorban történik. A zsűri a következők alapján értékeli az ételeket: íz, állag, tálalás."

Azt pedig már az esemény hivatalos közösségi oldaláról tudhatjuk, hogy a szervezők felkérését Koós Tamás séf, a balatonlellei „Mesés” BBQ & Grill Bisztró, Nápolyi pizzázó, Reggeliző tulajdonosa idén is elfogadta: zsűritag lesz. Ő úgy nyilatkozott: "Nagy örömmel veszek részt zsűritagként a Fehérvári Lecsófőző Vigasságon, és bízom benne, hogy idén a versenyzők egyre tudatosabban törekednek az egészségesebb alapanyagok használatára, valamint a fermentációs technológiák kreatív alkalmazására. Különösen értékelem, ha a lecsókban megjelenik az alapanyagok tisztelete, a technológiai precizitás és az ízek természetes harmóniája."

Résztvevőként a jelentkezési időszak augusztus 24., vasárnap 24.00 óráig tart a Fehérvári Program online felületén keresztül. Telefonon és e-mailen történő jelentkezésre nincsen lehetőség! Az esemény esőnapja: szeptember 20., szombat.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu