"Mesés" séf zsűrizi a fehérvári lecsófőző vigasság versenyzőit

A 2025-ös Lecsófőző Vigasságra szeptember 13-án, szombaton kerül sor, várhatóan 6.30 órától egészen este 9 óráig. S bár az esemény kis kellemetlenséggel, egy népszerű belvárosi szakasz lezárásával jár, ez természetesen nem befolyásolja a jókedvet és az évről évre megrendezett rendezvény népszerűségét.

2024-ben a 19. Fehérvári Lecsófőző Vigasságot rendezték meg

Fotó: FMH-archív (Nagy Norbert)

Lezárás a Lecsófőző Vigasság idején

A szervező Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ (SZKKK) tájékoztatása szerint a főzőterület idén a következő részeket érinti: Dózsa György út – Zichy liget – Szekfű Gyula utca – Ányos Pál utca – Benyák Bernát utca – Ősz utca – Várkörút.

A zsűri és a zsűrizés folyamata

A szórakozás mellett a vigasság egyben verseny is lehet. Mint az SZKKK honlapján olvasható, "akik amellett döntenek, hogy lecsójukat benevezik a versenybe, ezt a rendezvény napján, a regisztrációs csomag átvételét követően 6.30–10.30 között tehetik meg a Zichy ligetben, a zsűri regisztrációs sátránál. A zsűri délelőtt végigjár a főzőterületen, majd a zsűrizés 11.00–14.00 óra között, előzetes időbeosztás szerint, a zsűrisátorban történik. A zsűri a következők alapján értékeli az ételeket: íz, állag, tálalás."

Azt pedig már az esemény hivatalos közösségi oldaláról tudhatjuk, hogy a szervezők felkérését Koós Tamás séf, a balatonlellei „Mesés” BBQ & Grill Bisztró, Nápolyi pizzázó, Reggeliző tulajdonosa idén is elfogadta: zsűritag lesz. Ő úgy nyilatkozott: "Nagy örömmel veszek részt zsűritagként a Fehérvári Lecsófőző Vigasságon, és bízom benne, hogy idén a versenyzők egyre tudatosabban törekednek az egészségesebb alapanyagok használatára, valamint a fermentációs technológiák kreatív alkalmazására. Különösen értékelem, ha a lecsókban megjelenik az alapanyagok tisztelete, a technológiai precizitás és az ízek természetes harmóniája."

Résztvevőként a jelentkezési időszak augusztus 24., vasárnap 24.00 óráig tart a Fehérvári Program online felületén keresztül. Telefonon és e-mailen történő jelentkezésre nincsen lehetőség! Az esemény esőnapja: szeptember 20., szombat.