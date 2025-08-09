16 órája
Kiállítások Fejér vármegyében
Velencei-tavi Nyári Tárlat – A hónap műtárgya: Székesfehérvár 1845-ös körpecsétje – Székesfehérvári Királyi Napok – Via Lucis: Hager Ritta kiállítása – Szent István és városa a filatéliában – Százötven év: Egy múzeum tekintete
(Kiállítások az adott intézmény nyitvatartási rendje szerint!)
Agárd: V. Velencei-tavi Nyári Tárlat. A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete Képzőművészeti Tagozat Fejér vármegyei tagjainak kiállítása a Velencei-tavi Galériában (Sigray István utca). A tárlat a Velencei-tóhoz kapcsolódó művészeti alkotásokat mutatja be. Megtekinthető szeptember végéig, időszakosan, hétfő kivételével.
Agárd: Gárdonyi Géza Emlékház (Sigray István utca 3.). Nyitvatartás időszakosan; szeptember végéig, hétfő kivételével naponta 10 és 18 óra között. Előre bejelentkezett csoportokat (20 fő felett) fogadnak; bejelentkezés: 06-30-905-4870.
Agárd: Noé bárkáján. Kárpát-medencei nemezművészeti kiállítás. Helyszín: Velencei-tavi Galéria (Sigray István utca). A nagyszabású kiállítás első állomása Kecskeméten volt, amelynek szervezője és rendezője a Duna-Tisza közi Népművészeti Egyesület. Ezen belül a nemezművészeti alkotócsoport, melynek vezetője Nagy Mari. Az agárdi tárlat után szeptemberben Székelyudvarhelyen, októberben Hajdúszoboszlón, majd Zentán kerül kiállításra az anyag. Az M-Art a kiállításhoz kapcsolódóan az alábbi napokon nemezes foglalkozásokat szervez: augusztus 9., szombat 15–18 óra: Kulcstartó vagy ujjbáb készítése; augusztus 22., péntek 17–18 óra: Mi rejlik a tárgyak mögött? (ismeretterjesztő előadás); augusztus 31., vasárnap 15–18 óra: Finisszázs – családi program, vetítéssel (tündér, baba készítése nemezeléssel). Megtekinthető augusztus 31-éig, hétfő kivételével naponta 10 és 18 óra között. (Magyarországi Alkotóművészek Közép- és Nyugat-dunántúli Regionális Társasága.)
Bicske: A Zsámbéki-medence épített és természeti látnivalói, szépségei. A Zsámbéki Varázsecset Festőkör alkotóinak kiállítása a Petőfi Művelődési Központban. Kiállítók: Almási Judit, Antal Edit, Bali Éva, Bali Jánosné, Boross Eszter, Csepilek Anna, Göndör Klára, Hahn Beáta, Hajós Krisztina, Karsai István, Schilling Beatrix, Sipos Melinda, Szabó Mária, Szekeres Tímea, Telkes Józsefné, Veres Béla. Megtekinthető augusztus 31-éig.
Cece: Csók István Emlékház (Arany János utca 11.). Az emlékház története.
Az állandó kiállítás. Csók István, az európéer. Csók István festészete. Nyitvatartás: péntek és szombat 10–18 óra. Kapcsolat: (06-25) 234-153, a községi könyvtár nyitvatartási idejében. (Szent István Király Múzeum.)
Csákvár: Emlékház és Tűzoltó torony (Szabadság tér 1.). A csákvári fazekasság története. A mesterség múltja. Nyitvatartás: előzetes bejelentkezés alapján látogatható. Bejelentkezés: 06-30-298-0051; 06-20-379-9230; 06-70-311-0125; 06-20-945-7194. (Szent István Király Múzeum.)
Dunaújváros: Intercisa Múzeum. A múzeum Dunaújváros és környékének régészeti, történeti és néprajzi emlékeit gyűjti, őrzi, s mutatja be állandó és időszaki kiállításain. Állandó kiállítások: Őskori gyűjtemény; Római kori gyűjtemény; Középkori és kora újkori gyűjtemény; Néprajzi gyűjtemény; Újkori és legújabbkori történeti gyűjtemény. Nyitvatartás: keddtől péntekig 10–16 óra, szombaton 14–18 óra között.
Dunaújváros: Életmunkák. Varga Mihály amatőr festő kiállítása az MMK-ban (Apáczai Csere János út 11.).
Füle: Sárréti Tájház (Széchenyi István utca 107.). A tájház története. A kiállítás. Nyitvatartás: szombat és vasárnap 10 és 16 óra között. (Szent István Király Múzeum.)
Gárdony: Augusztus 13–17., szerda–vasárnap 9 és 18 óra között: Mini dinoszaurusz és dioráma kiállítás. Fekécs Zsolt magángyűjteménye a Nemzedékek Házában. Mintegy 300 dinoszaurusz modell! A Jurassic Park franchise-ra épülő kiállítás. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények részletgazdag modelljeit. A kiállítás ingyenes, de támogatói ládát kihelyeznek.
Kápolnásnyék: Vörösmarty Emlékház (Vörösmarty Mihály utca 31.). Az épület története. A kiállítás. Nyitvatartás: keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között; hétfőn zárva. (Szent István Király Múzeum.)
Mór: Állandó és időszaki kiállítások a Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhelyen. Nyitvatartás október elsejéig: keddtől vasárnapig; hétfő szünnap. Az állandó kiállítások kizárólag tárlatvezetéssel tekinthetők meg. Tárlatvezetési időpontok: 10, 12, 13.30 és 15 óra. 15 fő felett bejelentkezés szükséges (06-30-481-5784, [email protected]).
Nagyvenyim: Rozsnyaik. Rozsnyai Sándor✝ festőművész és Rozsnyai Zoltán fényfestő kiállítása a Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtárban (Fő utca 16/1.).
Sukoró: Néprajzi ház (Szilvás sor 7.). Fejér vármegye első néprajzi múzeuma. „Holnemvolt” konyha. Tisztaszoba. Hátsó szoba. Nyitvatartás: szerdától vasárnapig 10 és 18 óra között; hétfőn és kedden zárva. Érdeklődni munkaidőben az alábbi elérhetőségeken lehet: (06-22) 598-007; [email protected] (Szent István Király Múzeum.)
Székesfehérvár: Szent István Király Múzeum. Gyűjtemények: Képzőművészeti és iparművészeti gyűjtemény. Modern és kortársművészeti kollekció. Iparművészet. Deák Dénes gyűjtemény. Fekete Sas Patikamúzeum. Réber-gyűjtemény. Új Magyar Képtár. Ybl-gyűjtemény. Régészeti gyűjtemény. Kőtár. Éremgyűjtemény. Néprajzi gyűjtemény. Újkortörténeti gyűjtemény. Moskovszky-gyűjtemény. Székesfehérvári játékgyűjtemény. Könyvtári gyűjtemény. Antropológiai gyűjtemény. A múzeum iparművészeti tárgyai
állandó kiállításon a következő helyszíneken szerepelnek: Budenz-ház – Ybl-gyűjtemény. (A Budenz-ház jelenleg nem látogatható.) Fekete Sas Patikamúzeum. Marosi Arnold látványtár. Vörösmarty Emlékház (Kápolnásnyék). Csók István Emlékház (Cece). Győry-kastély (Perkáta).
Székesfehérvár: Szent István Király Múzeum. Nyitvatartások:
Rendház (Fő utca 6.) Hétfő: zárva. Keddtől vasárnapig: 10–18 óra.
Nemzeti Emlékhely – Középkori Romkert (Koronázó tér 1.). Október végéig: hétfőtől vasárnapig: 9–17 óra.
Budenz-ház – Ybl-gyűjtemény (Arany János utca 12.): átmenetileg zárva.
Fekete Sas Patikamúzeum (Fő utca 5.). A gyógyszerészet történetét bemutató állandó kiállítás. Hétfő: zárva. Keddtől vasárnapig: 10–18 óra.
Hetedhét Játékmúzeum (Oskola utca 2–4.). Az állandó kiállítás két gyűjteményből áll: Moskovszky Éva és édesanyja, Auer Erzsébet páratlan értékű, Európa-szerte elismert polgári játékgyűjteményéből és Réber László grafikai hagyatékából. Hétfő: zárva. Keddtől vasárnapig: 10–18 óra.
Palotavárosi Kiállítóhely (Rác utca 11.). Október 31-éig bejelentkezés alapján látogatható, keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között. Telefon: 06-70-661-9983.
Pelikán Galéria (Kossuth Lajos utca 15.). Nyitvatartás, keddtől péntekig: 10–18 óra. Szombat, vasárnap, hétfő: zárva.
Új Magyar Képtár (Megyeház utca 17.). Bejelentkezés alapján látogatható, keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között. Telefon: 06-70-661-9982.
Székesfehérvár: Szent István Király Múzeum. Országzászló téri kiállítóhely (Országzászló tér 3.). Tárgyalkotó hagyomány – fejezetek Fejér megye népi kultúrájából. (Fejér vármegye és Székesfehérvár néprajza.) A néprajzi állandó kiállítás részét képezik az alább felsorolt, de nem önálló kiállítások: A céhek világa. A székesfehérvári vastuskó. Az árucsere alkalmai. Tárgyalkotó pásztorok és parasztok. A népművészet mai folytatói. A bodajki búcsújárás. Egy nevezetes farsangi népszokás: a mohai tikverőzés. A húsvéti sibálás (Pázmánd). Karácsonyi szobabelső. Tárlatvezetés előzetes igénybejelentés alapján. A részvételi szándékot 7 munkanappal előbb szükséges jelezni. Bejelentkezés, telefon: 06-70-664-6164, hétfőtől csütörtökig 9 és 15 óra között; e-mail: [email protected] Hétfő: zárva. Keddtől vasárnapig: 10–18 óra.
Székesfehérvár: A hónap műtárgya: Székesfehérvár 1845-ös körpecsétje. Időszaki kiállítás a Szent István Király Múzeum Rendházának fogadócsarnokában (Fő utca 6.). A Szent István Király Múzeum Újkortörténeti gyűjteménye részét képezi egy nagyobb pecsétgyűjtemény, ennek kiemelkedő darabja Székesfehérvár első magyar nyelvű viasz körpecsétje. A kiállítás megtekinthető augusztus 31-éig, keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között. (A belépés díjtalan.)
Székesfehérvár: Augusztus 7., csütörtök 17.30 óra: Látható csönd… L. Ritók Nóra grafikusművész kiállítása. Helyszín: Európa Klub, a Tarsoly Ifjúságért Egyesület közösségi tere (Fő utca 3., az Ofotért melletti udvarban). Megnyitja: Dabi-Farkas Rita képzőművész, múzeumpedagógus. Gitáron közreműködik Györök Márk (Lárke). Megtekinthető augusztus 21-éig. Nyitvatartás: hétfő–
péntek 14 és 18 óra, szombat és vasárnap 14 és 19 óra között. Augusztus 19-én és 20-án, kedden és szerdán 14 és 19 óra között.
Székesfehérvár: Augusztus 9., szombat 16 óra: SzínKép. Máger Ágnes festőművész kiállítása a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban. Köszöntőt mond: Jakubek Ágnes, a művelődési ház igazgatója és Major Gyöngyi, a Kortárs Női Reflexiók Fóruma (KNRF) elnöke. A kiállítást megnyitja: Spányi Antal, a Székesfehérvári Egyházmegye püspöke. A kiállítást bemutatja: Újváry Zsuzsanna történész, ny. egyetemi docens (Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara), a KNRF tudományos igazgatója. Megtekinthető szeptember 9-éig. (Femme Harmone.)
Székesfehérvár: Székesfehérvári Királyi Napok. Augusztus 9., szombat 15 óra: Szent István nyomában. Miről árulkodnak a Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogatóközpont kövei? (Indulás a látogatóközponttól. Tárlatvezető: Fábián Felícia.)
Székesfehérvári Királyi Napok – augusztus 10–20. (Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ.) Ingyenesen látogatható: 10–18 óra: Egy múzeum tekintete – A Szent István Király Múzeum első 150 éve (Csók István Képtár). 10–20 óra: Nemzeti Emlékhely, Középkori Romkert. Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogatóközpont. Augusztus 1. és október 31., 10 és 20 óra között ingyenesen látogatható: Szent István 1025 – „Örvendezz, királyi város!” A Bélyegmúzeum időszaki kiállítása (Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogatóközpont).
Székesfehérvári Királyi Napok. Augusztus 14. (csütörtök) 14 óra: Jankovics Marcell Fede, Speranza e Cartoni című kiállításának megnyitója a múzeum Rendház épületében.
Székesfehérvári Királyi Napok. Információ online: a királyi napok honlapja és közösségi oldala. Információ személyesen: Napközben a Tourinform irodájában (Városház tér, Hiemer-ház, nyitvatartás: hétköznap 9–18 óra, hétvégén 10–18 óra). A királyi napok információs faháza: Országzászló tér, a Virágórával szemben.
Székesfehérvár: Via Lucis – Belső fény. Textilkiállítás a Koronázó Bazilika kövei között. Hager Ritta iparművész, textiltervező, gobelinművész kiállítása a Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogatóközpontban. Hager Ritta művészi világa spirituális és szakrális témákat dolgoz fel. Nyugalmat és erőt sugárzó alkotásain központi szerepet tölt be a fény. Egy művön belül alkalmazza a gobelint, ógobelint, fonást, kötözést. Alkotásai kilépnek a sík két dimenziójából, plasztikus, a tér három dimenziójában megjelenő műveket komponál. Mini textil szobrai derűt, humort, iróniát sugároznak. A kísérletezés és a tradíciók tisztelete éppúgy jellemzi, mint az anyag tulajdonságainak hangsúlyozása és az anyagon túli világ, értékek megjelenítése. Művei pozitív üzenetet sugallanak, a mindig jelenlévő Gondviselés óvó, segítő erejét. A kiállítás megtekinthető szeptember 7-éig, keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között. (Szent István Király Múzeum.)
Székesfehérvár: Augusztus 15., péntek 18 óra: Grafit. A Székesfehérvári Művészek Társasága tagjainak grafikai tárlata. Helyszín: Pelikán Galéria(Kossuth Lajos utca 15.). Megnyitja: Czinki Ferenc író, a Szépírók Társasága elnöke. Megtekinthető szeptember 12-éig, keddtől péntekig 10 és 18 óra között. A belépés díjtalan. (Szent István Király Múzeum, Székesfehérvári Művészek Társasága).
Székesfehérvár: „Örvendezz királyi város!” – Szent István és városa a filatéliában. Időszaki kiállítás a Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogatóközpontban (Várkörút 32.). Székesfehérvár Szent István városa, királyi és koronázó város, a király és városa neve pedig az évszázadok során egybeforrt. A Bélyegmúzeum a kiállítás anyagának összeállításával arra vállalkozott, hogy a művészi kisgrafikák által közvetített képi információkon keresztül közelítse meg az államalapítás, Szent István és családja történetét, valamint székesfehérvári kötődéseit, a koronázó város magyar államalapításban és az első királyunkhoz köthető hagyományok kialakításában betöltött szerepét. A kiállítás megtekinthető október 31-éig. (A belépés díjtalan.)
Székesfehérvár: Egy múzeum tekintete. A Szent István Király Múzeum első 150 éve. „… a közönség használatára…”. Helyszín: Csók István Képtár (Bartók Béla tér 1.). A kiállítás legfőbb célja az intézmény történetének bemutatása a múzeumi munkán és múzeumi gondolkodáson keresztül. Műtárgyak, események, jelentős személyiségek és a múzeumi gyűjtemények egymásra reflektálása segítségével idézve fel a közös, személyes és egyéni emlékeket. Megtekinthető november 9-éig, hétfőtől vasárnapig 10 és 18 óra között.
Tác-Gorsium: Gorsium Régészeti Park. Gorsium-Herculia római kori város. Nyitvatartás: október 31-éig, hétfőtől vasárnapig 10 és 18 óra között. Tárlatvezetés előzetes igénybejelentés alapján. Bejelentkezés hétköznap 9 és 15 óra között: 06-70-643-7486, [email protected] (Szent István Király Múzeum.)
Vál: Vajda János Emlékház (Antali erdő). Nyitvatartás: előre bejelentkezés alapján. Telefonszám: 06-30-164-3447.