Kiállítások Fejér vármegyében

(Kiállítások az adott intézmény nyitvatartási rendje szerint!)

Agárd: V. Velencei-tavi Nyári Tárlat. A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete Képzőművészeti Tagozat Fejér vármegyei tagjainak kiállítása a Velencei-tavi Galériában (Sigray István utca). A tárlat a Velencei-tóhoz kapcsolódó művészeti alkotásokat mutatja be. Megtekinthető szeptember végéig, időszakosan, hétfő kivételével.

Agárd: Gárdonyi Géza Emlékház (Sigray István utca 3.). Nyitvatartás időszakosan; szeptember végéig, hétfő kivételével naponta 10 és 18 óra között. Előre bejelentkezett csoportokat (20 fő felett) fogadnak; bejelentkezés: 06-30-905-4870.

Agárd: Noé bárkáján. Kárpát-medencei nemezművészeti kiállítás. Helyszín: Velencei-tavi Galéria (Sigray István utca). A nagyszabású kiállítás első állomása Kecskeméten volt, amelynek szervezője és rendezője a Duna-Tisza közi Népművészeti Egyesület. Ezen belül a nemezművészeti alkotócsoport, melynek vezetője Nagy Mari. Az agárdi tárlat után szeptemberben Székelyudvarhelyen, októberben Hajdúszoboszlón, majd Zentán kerül kiállításra az anyag. Az M-Art a kiállításhoz kapcsolódóan az alábbi napokon nemezes foglalkozásokat szervez: augusztus 9., szombat 15–18 óra: Kulcstartó vagy ujjbáb készítése; augusztus 22., péntek 17–18 óra: Mi rejlik a tárgyak mögött? (ismeretterjesztő előadás); augusztus 31., vasárnap 15–18 óra: Finisszázs – családi program, vetítéssel (tündér, baba készítése nemezeléssel). Megtekinthető augusztus 31-éig, hétfő kivételével naponta 10 és 18 óra között. (Magyarországi Alkotóművészek Közép- és Nyugat-dunántúli Regionális Társasága.)

Bicske: A Zsámbéki-medence épített és természeti látnivalói, szépségei. A Zsámbéki Varázsecset Festőkör alkotóinak kiállítása a Petőfi Művelődési Központban. Kiállítók: Almási Judit, Antal Edit, Bali Éva, Bali Jánosné, Boross Eszter, Csepilek Anna, Göndör Klára, Hahn Beáta, Hajós Krisztina, Karsai István, Schilling Beatrix, Sipos Melinda, Szabó Mária, Szekeres Tímea, Telkes Józsefné, Veres Béla. Megtekinthető augusztus 31-éig.