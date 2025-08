Életre kel a történelem: készül a vezér jurta és a IV. Jurta Nap (Videó és galéria)

A munkálatok az Abán működő Attila Király Általános Iskolában zajlanak, a Fejér Megyei Népművészeti Egyesület szervezésében. Mintegy harmincan dolgoznak a helyszínen, főként az egyesület tagjai, de több érdeklődő is csatlakozott. A közösség célja nemcsak a jurta felújítása, hanem a hagyományok ápolása és az együttműködés erősítése is, mondta el Toma Krisztina, az egyesület elnöke.

A jurta dísze, a készülő korona lesz majd. Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Jurta építés, évtizedek óta!

A felújítás vezetője Berta József, aki több mint negyven éve is részt vett a jurta építésében. Most a sátor elhasználódott elemeit cserélik ki: - Megújul a korona, megerősítik a szerkezetet, és új szőnyeg is készül, egy mongol minta alapján. -

A jurtát először augusztus 17–20. között mutatják be Budapesten, a Mesterségek Ünnepén, majd augusztus 30-án újra felállítják a Palotavárosban, a IV. Jurta Nap alkalmából. A rendezvény helyszíne idén is a Királyok Parkja lesz. Viza Attila önkormányzati képviselő elmondta: - Az egész napos programsorozatot Székesfehérvár Önkormányzata is támogatja. A rendezvényen hagyományőrző bemutatók, kézműves foglalkozások, íjászat, interaktív kiállítások és múzeumi programok várják a látogatókat. A részletes programról a szervezők hamarosan tájékoztatást adnak.