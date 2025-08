Elhunyt "mindenki Joli nénije", a falu szíve-lelke

Horváthné Gogán Jolán. Dél-Fejérben "mindenki Joli nénijének" neve egy külön fogalom volt – sőt: fogalom most és később is, hiszen hiszem, hogy azt az embert, aki ennyi éven, évtizeden keresztül tesz-vesz egy teljes közösségért, nem lehet elfeledni. Ő aranybetűkkel írta be magát legalább a saját települése, Mezőszilas történelemkönyvébe. De ismerték, ismerik őt a szűkebb pátrián túl például Cecén, Sáregresen, Dégen vagy Lajoskomáromban is. A sort ráadásul lengyel, görög és erdélyi települések nevei is bővíthetnék.

Joli néni hosszú évek, évtizedek munkája után pihent meg

Joli néni a kultúra örökös szolgálatában

Tanító, segítő, könyvtáros, táncos, oktató, kulturális szervező, önkormányzati képviselő, egyesületi vezető – és persze feleség. Számos titulus kerülhetne Joli néni neve mellé, s ezt lapunk hasábjain keresztül is látni lehetett: "Gimnáziumi évek, iskolák és az élet iskolája, könyvtár­asszisztens az Országos Széchényi Könyvtárban, könyvtáros szak az ELTE-n, munka a fővárosban, majd vidéken. Azután a szilasi évek: 1986. június elsejétől 2011. január végéig a Németh László Községi Könyvtárban könyvtárvezető és művelődésszervező… Percek alatt évtizedek jönnek s mennek, ahogy beszélgetünk" – olvasható V. Varga József kollégánk 2019-ben megjelent írásában.

Emlékszem, amikor Joli néni eseményre vagy egy sikeres pályázat értesítése miatt telefonon hívott, vagy amikor személyesen találkoztunk – s ezt szerette a leginkább! –, mindig megemlítette: nagyon szeretné, ha a fiatalok újra a kultúra harcosai lennének, ha lenne olyan utánpótlás, aki szívügyének tekinti a könyvtárakat, a népviseletet, a néptáncot, a népi dalokat, énekeket... Egy szóval: a hagyományőrzést. Ő ugyanis ízig-vérig a hagyományok mentén élte életét. Évtizedeken át megszervezte a helyi szüreti felvonulást, aktívan részt vett az iskolával együttműködésben a tanoda működtetésében, pályázatokkal segítette a falut, vezette a Németh László Kulturális és Ifjúsági Egyesületet, néptánc- és nyugdíjas-találkozókat szervezett – és ezeken részt vett akár mint táncos is –, valamint az elszármazottak találkozójának "anyja" volt. Munkásságának listája ebben a felsorolásban nem teljes körű – erre nem is vállalkoznék –, csak szemléltetés jellegű: neve és személyisége egyaránt megkerülhetetlen azok számára, akik Mezőszilason és környékén kulturális területen munkálkodnak vagy ilyen téren érdeklődést mutatnak.