augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

29°
+40
+22
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jókai200

1 órája

Jókai Mór a strandokon: Játékos programokkal tisztelegnek az író emléke előtt!

Címkék#Jókai Mór Emlékév#Jókai200#Nemzeti Művelődési Intézet

A Jókai200 emlékév keretében a nyári strandolás sem marad irodalmi élmény nélkül. Fejér vármegyében is felbukkannak a Jókai-standok augusztus 14-én.

Bokányi Zsolt
Jókai Mór a strandokon: Játékos programokkal tisztelegnek az író emléke előtt!

Fotó: NMI

A Kulturális és Innovációs Minisztérium programsorozatának keretében, a Jókai Mór Emlékév részeként országos strandturné indult, amelynek célja, hogy játékos formában hozza közelebb Jókai Mór munkásságát a mai fiatalokhoz és családokhoz. Az író születésének 200. évfordulója alkalmából meghirdetett Jókai200 programsorozat idén egész évben változatos kulturális eseményekkel idézi meg az „aranyember” világát immár a nyári fürdőhelyeken is.

Jókai 200
Akár a Jókai Bableves is előkerülhet a programban! Fotó: NMI

A strandokra látogatók vidám, szórakoztató játékokban és kvízekben vehetnek részt, amelyek Jókai életéhez, műveihez és korához kapcsolódnak. A résztvevők nyereménytárgyakat is hazavihetnek többek között Jókai arcképével díszített strandtáskákat, labdákat, legyezőket, frizbiket és képeslapokat.

Fejér vármegyében két helyszínen is találkozhatnak az érdeklődők a Jókai-standdal:

A szervezők és a Nemzeti Művelődési Intézet munkatársainak célja, hogy a Jókai200 emlékév minél szélesebb közönséget szólítson meg, és új, játékos formában mutassa meg, hogy Jókai Mór öröksége ma is élő, izgalmas és tanulságos, akár a strandon is.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu