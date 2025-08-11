1 órája
Jókai Mór a strandokon: Játékos programokkal tisztelegnek az író emléke előtt!
A Jókai200 emlékév keretében a nyári strandolás sem marad irodalmi élmény nélkül. Fejér vármegyében is felbukkannak a Jókai-standok augusztus 14-én.
Fotó: NMI
A Kulturális és Innovációs Minisztérium programsorozatának keretében, a Jókai Mór Emlékév részeként országos strandturné indult, amelynek célja, hogy játékos formában hozza közelebb Jókai Mór munkásságát a mai fiatalokhoz és családokhoz. Az író születésének 200. évfordulója alkalmából meghirdetett Jókai200 programsorozat idén egész évben változatos kulturális eseményekkel idézi meg az „aranyember” világát immár a nyári fürdőhelyeken is.
A strandokra látogatók vidám, szórakoztató játékokban és kvízekben vehetnek részt, amelyek Jókai életéhez, műveihez és korához kapcsolódnak. A résztvevők nyereménytárgyakat is hazavihetnek többek között Jókai arcképével díszített strandtáskákat, labdákat, legyezőket, frizbiket és képeslapokat.
Fejér vármegyében két helyszínen is találkozhatnak az érdeklődők a Jókai-standdal:
- 2025. augusztus 12. (kedd), 10:00–15:00 – Agárdi Gyógy- és Termálfürdő
- 2025. augusztus 14. (csütörtök), 09:00–14:00 – Székesfehérvár, Csitáry G. Emil Uszoda és Strandfürdő
A szervezők és a Nemzeti Művelődési Intézet munkatársainak célja, hogy a Jókai200 emlékév minél szélesebb közönséget szólítson meg, és új, játékos formában mutassa meg, hogy Jókai Mór öröksége ma is élő, izgalmas és tanulságos, akár a strandon is.