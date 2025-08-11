Jókai Mór a strandokon: Játékos programokkal tisztelegnek az író emléke előtt!

A Kulturális és Innovációs Minisztérium programsorozatának keretében, a Jókai Mór Emlékév részeként országos strandturné indult, amelynek célja, hogy játékos formában hozza közelebb Jókai Mór munkásságát a mai fiatalokhoz és családokhoz. Az író születésének 200. évfordulója alkalmából meghirdetett Jókai200 programsorozat idén egész évben változatos kulturális eseményekkel idézi meg az „aranyember” világát immár a nyári fürdőhelyeken is.

Akár a Jókai Bableves is előkerülhet a programban! Fotó: NMI

A strandokra látogatók vidám, szórakoztató játékokban és kvízekben vehetnek részt, amelyek Jókai életéhez, műveihez és korához kapcsolódnak. A résztvevők nyereménytárgyakat is hazavihetnek többek között Jókai arcképével díszített strandtáskákat, labdákat, legyezőket, frizbiket és képeslapokat.

Fejér vármegyében két helyszínen is találkozhatnak az érdeklődők a Jókai-standdal:

A szervezők és a Nemzeti Művelődési Intézet munkatársainak célja, hogy a Jókai200 emlékév minél szélesebb közönséget szólítson meg, és új, játékos formában mutassa meg, hogy Jókai Mór öröksége ma is élő, izgalmas és tanulságos, akár a strandon is.