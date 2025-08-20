Székesfehérvár és a jeruzsálemi zarándokút

– A Jeruzsálembe vezető, a Kárpát-medencén át húzódó legfőbb szárazföldi útvonalat a népvándorlás viharai járhatatlanná tették, és ez a helyzet a magyar honfoglalás után is így maradt – idézte fel a múltat a nemzeti ünnep alkalmából kérésünkre Mészáros Kálmán egyháztörténész. – E századok alatt a zarándokok kénytelenek voltak a rendkívül veszélyes tengeri útvonalat választani, István királlyal azonban óriási fordulat következett be. Számára különleges jelentőséggel bírt Jeruzsálem. A történeti források szerint a királyi udvarban olyan személyekkel vette körül magát, akiknek nagyon fontos volt a szent város. Közéjük tartozott a később szentté avatott Adalbert püspök, István egyik tanítója, illetve Gellért csanádi püspök. Mindkettőjükről úgy tudjuk, hogy jeruzsálemi zarándoklatra indultak, mielőtt Magyarországra érkeztek volna.

Szent István számára fontos volt a földi és a mennyei Jeruzsálem is

Forrás: FMH-archív

A Jeruzsálembe vezető zarándokút

Ránk maradt korabeli forrásból ismerjük, melyek voltak az István által megnyitott nemzetközi zarándokút legfőbb hazai állomásai. A zarándokok az akkori magyar határnál, a Fischa folyónál léptek be az országba, azután Hainburg, majd Győr állomásokon át jutottak Székesfehérvárra. Onnan Tolna városán át Baranyavárra, majd Eszékre érkeztek. Azt követően Vukovár érintésével jutottak Nándorfehérvár (Belgrád) végvárába, amely a korban a déli határvára volt az országnak.

– A király utasítására a zarándokút mentén fekvő királyi várak katonasága gondoskodott a zarándokok biztonságáról, a váraknál kialakított piachelyek pedig az ellátásukról – folytatta az egyháztörténész, aki azt is hozzátette, István azért tette Székesfehérvárt uralkodói központtá, mert ezzel a lépésével is a zarándokút fontosságát hangsúlyozta. – A ránk maradt különböző külföldi források szerint István nagy érdeklődést mutatott a zarándokok iránt, szívesen és hosszan hallgatta tőlük a Jeruzsálemből és Szentföldről érkező híreket. Több neves európai egyházi vezető is arról számolt be, hogy messze földön nevezetes volt István király a zarándokok iránti bőkezűségéről. A király Jeruzsálemmel kapcsolatos anyagi támogatása azonban nem csupán az egyes zarándokok felé nyilvánult meg, hanem abban is, hogy saját költségén zarándokházat építtetett a szent városban.