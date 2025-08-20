58 perce
Székesfehérvár és a jeruzsálemi zarándokút
A napokban ünnepeljük az ezredik évfordulóját annak, hogy államalapító uralkodónk, István király megnyitotta a Jeruzsálembe vezető nemzetközi zarándokutat. A történeti háttér arról tanúskodik, hogy már a 300-as évektől Európa különböző részeiből zarándokok sokasága igyekezett Jeruzsálembe, hiszen a keresztény hit legfőbb eseményei ehhez a városhoz kötődnek: Jézus Krisztus kereszthalála és feltámadása, majd az egyház létrejötte pünkösdkor.
– A Jeruzsálembe vezető, a Kárpát-medencén át húzódó legfőbb szárazföldi útvonalat a népvándorlás viharai járhatatlanná tették, és ez a helyzet a magyar honfoglalás után is így maradt – idézte fel a múltat a nemzeti ünnep alkalmából kérésünkre Mészáros Kálmán egyháztörténész. – E századok alatt a zarándokok kénytelenek voltak a rendkívül veszélyes tengeri útvonalat választani, István királlyal azonban óriási fordulat következett be. Számára különleges jelentőséggel bírt Jeruzsálem. A történeti források szerint a királyi udvarban olyan személyekkel vette körül magát, akiknek nagyon fontos volt a szent város. Közéjük tartozott a később szentté avatott Adalbert püspök, István egyik tanítója, illetve Gellért csanádi püspök. Mindkettőjükről úgy tudjuk, hogy jeruzsálemi zarándoklatra indultak, mielőtt Magyarországra érkeztek volna.
A Jeruzsálembe vezető zarándokút
Ránk maradt korabeli forrásból ismerjük, melyek voltak az István által megnyitott nemzetközi zarándokút legfőbb hazai állomásai. A zarándokok az akkori magyar határnál, a Fischa folyónál léptek be az országba, azután Hainburg, majd Győr állomásokon át jutottak Székesfehérvárra. Onnan Tolna városán át Baranyavárra, majd Eszékre érkeztek. Azt követően Vukovár érintésével jutottak Nándorfehérvár (Belgrád) végvárába, amely a korban a déli határvára volt az országnak.
– A király utasítására a zarándokút mentén fekvő királyi várak katonasága gondoskodott a zarándokok biztonságáról, a váraknál kialakított piachelyek pedig az ellátásukról – folytatta az egyháztörténész, aki azt is hozzátette, István azért tette Székesfehérvárt uralkodói központtá, mert ezzel a lépésével is a zarándokút fontosságát hangsúlyozta. – A ránk maradt különböző külföldi források szerint István nagy érdeklődést mutatott a zarándokok iránt, szívesen és hosszan hallgatta tőlük a Jeruzsálemből és Szentföldről érkező híreket. Több neves európai egyházi vezető is arról számolt be, hogy messze földön nevezetes volt István király a zarándokok iránti bőkezűségéről. A király Jeruzsálemmel kapcsolatos anyagi támogatása azonban nem csupán az egyes zarándokok felé nyilvánult meg, hanem abban is, hogy saját költségén zarándokházat építtetett a szent városban.
Miután 1009-ben a muszlim vallás fanatikus híve, Hakim kalifa nagy pusztítást végzett Jeruzsálemben, a helyzet rendeződésekor, 1024-ben István fontosnak tartotta, hogy tevőlegesen részt vállaljon a város helyreállításában és anyagilag támogatta Jeruzsálem újjáépítését.
– Nem csak a földi Jeruzsálem volt fontos számára, hanem a Biblia által részletesen leírt mennyei Jeruzsálem is – emelte ki Mészáros Kálmán, a Baptista Teológiai Akadémia rektora. – A nevezetes magyar királyi koronázási palást István és felesége, Gizella személyes utasítására készült a jeruzsálemi zarándokút egyik kiemelt jelentőségű állomása, Székesfehérvár bazilikája számára. A palást ábrázolási programja is az uralkodói pár jóváhagyásával, vagy akár iránymutatásával készülhetett. A palást középpontjában a mennyei Jeruzsálem szerepel meglehetősen részletező ábrázolásban. Külön érdekessége, hogy Jeruzsálem falain csákánnyal, illetve munkaeszközzel a kezükben láthatók munkások. Több szakértő véleménye szerint István ezzel a földi Jeruzsálem helyreállításában vállalt szerepét kívánta hangsúlyozni.