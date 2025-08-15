augusztus 15., péntek

Vonalakkal kifejezett világmindenség

8 órája

Jankovics Marcell-kiállítás nyílt a múzeum Rendház épületében

Címkék#Szent István Király Múzeum Rendház#Magyar Művészeti Akadémia#Jankovics Marcell

Augusztus 14-én, csütörtökön 14 órakor ünnepélyes keretek között nyitották meg a Hit, Remény, Rajzfilm című kiállítást. A tárlaton Jankovics Marcell hősei elevenednek meg, és a látogatók megismerhetik azon szakemberek nevét is, akik részt vettek a nemzetközi sikert hozó csapatmunkában.

Feol.hu
Fotó: Fehér Gábor

Megnyitották Jankovics Marcell, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett Kossuth-díjas filmrendezőnek, grafikusművésznek, a Magyar Művészeti Akadémia tiszteletbeli elnökének a Hit, Remény, Rajzfilm című kiállítását Székesfehérváron, a Szent István Király Múzeum Rendház épületében.

A tárlaton Jankovics Marcell hősei elevenednek meg
Fotós: Fehér Gábor

A Szent Év egyik fontos eseménye

– Sok feladatunk van a kulturális közvetítés és az oktatás mellett be is kell mutatnunk a gyűjteményünkben őrzött tárgyakat. Most is egy ilyen alkalomra nyílik lehetőségünk. Ez a kiállítás Rómában, vatikáni területen nyílt meg januárban, mellyel hazánk a Remény Zarándokai mottóval meghirdetett 2025-ös Szent Év eseményeihez hivatalosan is csatlakozott. És most Magyarországon, itt Székesfehérváron, a magyarság és a kereszténység szempontjából is kiemelkedő helyszínen mutatjuk be a tárlatot, ami nagy büszkeséggel tölt el bennünket – köszöntötte a vendégeket Pokrovenszki Krisztián, a Szent István Király Múzeum főigazgatója.

Jankovics Marcell kiállítás

Fotók: Fehér Gábor

Szomorú esemény árnyékolja be a sikert

– Köszönöm mindenkinek, aki részt vett abban, hogy ezt a kiállítást Székesfehérváron nyithatjuk meg, és ez szimbolikus is, hiszen ez a gyűjtemény is visszaigazolja, hogy miért erre az ünnepi hétre, és hogy miért erre a napra esik a megnyitója. Ez egy szép üzenet a közösség számára is, ha értékekről beszélünk. Sok beszéd lesz még és köszöntő, de muszáj egy szóval emlékeznünk és emlékeztetünk arra, hogy a mai kiállítás sem jöhetett volna létre Látrányi Viktória építő munkája, gondoskodó szeretete nélkül. Ő nagyon régóta szolgálta ezt a várost, szolgálta annak nyilvánosságát. Viktória igazi lokálpatrióta személyisége ennek a városnak, akitől sok dolgot tanulhattunk, de egy dolgot biztosan: hogyan lehet és kell szolgálni és szeretni ezt a várost – emlékezett meg köszöntőbeszédében Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere Látrányi Viktóriáról.

Jankovics Marcell filmekbe sűrített valósága

Áder János is az emelvényhez lépett a megnyitón. Ünnepi beszédében Pilinszky János sorait is idézte.

– A kiváló költő és egyben szorgalmas újságíró egyik írásában erre a következtetésre jutott: "A valódi ünnep az idő és az öröklét érintkezése…" "csak egy pillanatra tarthat" "… legfeljebb órákra, de enélkül a pillanat nélkül puszta körforgásba merül vissza a naptárunk" – mondta a volt köztársasági elnök, aki így folytatta:

– A vándor lába alatt körbeforduló föld. A pelikánmadár után csillagösvényen vágtázó legény. A Napot, a Holdat és a csillagokat visszaszerző Király Kis Miklós. Három esztendő, ami három napig tart. Bárányok, akik az égbe ballagnak, és a fejükön átbucskázva angyalokká válnak. Idő. I Öröklét. I Körforgás. Nem kell a világon keresztüllátó Messzinézőnek lennünk, elég csak a magyar népmesék képi világára gondolnunk, hogy tudjuk, milyen fontos szerep jut Jankovics Marcell életművében ezeknek a szavaknak – fogalmazott a korábbi államfő, aki hozzátette:

– Jankovics Marcell rajzokba, filmekbe sűrített igazsága túlmutat az ember pillanatnyi szükségletein. Alkotásai a lelki, szellemi kapcsolódásainkról szólnak, a vonallal, a formákkal valóban képes volt kifejezni a világmindenséget. Az ő művészete, világlátása úgy kozmikus, hogy földhözragadt. Úgy isteni, hogy végtelenül emberi. Úgy hagyományos, hogy folytonosan megújuló.

Ünnepi köszöntőt mondott még 

  • Spányi Antal, a Székesfehérvári Egyházmegye megyés püspöke, 
  • Turi Attila, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke 
  • és Szász Jenő miniszteri biztos, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke, a kiállítás védnöke is.

Aztán eljött a pillanat, amikor Tóth Norbert főtanácsos, a kiállítás kurátora megnyitotta a tárlatot.

 

