Jankovics Marcell-kiállítás nyílt a múzeum Rendház épületében

Szomorú esemény árnyékolja be a sikert

– Köszönöm mindenkinek, aki részt vett abban, hogy ezt a kiállítást Székesfehérváron nyithatjuk meg, és ez szimbolikus is, hiszen ez a gyűjtemény is visszaigazolja, hogy miért erre az ünnepi hétre, és hogy miért erre a napra esik a megnyitója. Ez egy szép üzenet a közösség számára is, ha értékekről beszélünk. Sok beszéd lesz még és köszöntő, de muszáj egy szóval emlékeznünk és emlékeztetünk arra, hogy a mai kiállítás sem jöhetett volna létre Látrányi Viktória építő munkája, gondoskodó szeretete nélkül. Ő nagyon régóta szolgálta ezt a várost, szolgálta annak nyilvánosságát. Viktória igazi lokálpatrióta személyisége ennek a városnak, akitől sok dolgot tanulhattunk, de egy dolgot biztosan: hogyan lehet és kell szolgálni és szeretni ezt a várost – emlékezett meg köszöntőbeszédében Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere Látrányi Viktóriáról.

Jankovics Marcell filmekbe sűrített valósága

Áder János is az emelvényhez lépett a megnyitón. Ünnepi beszédében Pilinszky János sorait is idézte.

– A kiváló költő és egyben szorgalmas újságíró egyik írásában erre a következtetésre jutott: "A valódi ünnep az idő és az öröklét érintkezése…" "csak egy pillanatra tarthat" "… legfeljebb órákra, de enélkül a pillanat nélkül puszta körforgásba merül vissza a naptárunk" – mondta a volt köztársasági elnök, aki így folytatta: