augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

22°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Építkezés és felújítás!

59 perce

Új fejezet kezdődik a rácalmási Jankovich-kúriában (Videó)

Címkék#rácalmási#Jankovich-kúria#érték

Rácalmás szívében hatalmas munka zajlott és zajlik! Megújultak a Jankovich-kúria épületei, és hamarosan szálláshelyekkel is bővül a város büszkesége.

Bokányi Zsolt
Új fejezet kezdődik a rácalmási Jankovich-kúriában (Videó)

Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

A rácalmási Jankovich-kúria felújítása a helyiek mellett a turisták számára is vonzóbbá teszi a települést. A kúria az elmúlt hónapokban látványos átalakuláson ment keresztül. 

Jankovich-kúria
A Jankovich-kúria csodálatos épületének egy részlete! Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

Az önkormányzat támogatásával mind a hat épület teljes homlokzati felújításon esett át, megújultak a nyílászárók, és a park működő burkolatai is javítást kaptak. A fejlesztések azonban itt nem érnek véget: szeptembertől új szálláshely-projekt indul a területen.

A rácalmási Jankovich-kúria felújítása és bővítése

Bodnár Edina, a Jankovich-kúria Rendezvény-és Turisztikai Központ igazgatónője örömmel számolt be a változásokról:
– Túl vagyunk az összes épületünk homlokzat-felújításán, renoválásán. Mind a hat épület újra lett festve, a nyílászárók is megújultak, és a parkban is megtörténtek a javítások. Most egy újabb fontos lépés következik: szeptembertől egy szállásprojekt veszi kezdetét, amelynek keretében 11 szobát alakítunk ki. Nagyon keresték már nálunk a szálláslehetőséget, pláne az esküvősök és a kirándulócsoportok, és most végre az ő igényeiket is ki tudjuk elégíteni. - 

Teljesen átépítik és felújítják a régi épületet is! Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

A beruházás nemcsak a turizmus fellendülését segíti, hanem a város rendezvényközpontként is tovább erősödhet. Az igazgatónő elmondása szerint a munkálatok már elkezdődtek, és a tervek szerint 2026. június 30-ára be is fejeződnek. A rácalmási Jankovich-kúria ezzel új fejezetet nyit történetében: a múlt értékeinek megőrzése mellett a jövő vendégei számára is modern, kényelmes környezetet teremt.


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu