Új fejezet kezdődik a rácalmási Jankovich-kúriában (Videó)

A rácalmási Jankovich-kúria felújítása a helyiek mellett a turisták számára is vonzóbbá teszi a települést. A kúria az elmúlt hónapokban látványos átalakuláson ment keresztül.

A Jankovich-kúria csodálatos épületének egy részlete! Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

Az önkormányzat támogatásával mind a hat épület teljes homlokzati felújításon esett át, megújultak a nyílászárók, és a park működő burkolatai is javítást kaptak. A fejlesztések azonban itt nem érnek véget: szeptembertől új szálláshely-projekt indul a területen.

A rácalmási Jankovich-kúria felújítása és bővítése

Bodnár Edina, a Jankovich-kúria Rendezvény-és Turisztikai Központ igazgatónője örömmel számolt be a változásokról:

– Túl vagyunk az összes épületünk homlokzat-felújításán, renoválásán. Mind a hat épület újra lett festve, a nyílászárók is megújultak, és a parkban is megtörténtek a javítások. Most egy újabb fontos lépés következik: szeptembertől egy szállásprojekt veszi kezdetét, amelynek keretében 11 szobát alakítunk ki. Nagyon keresték már nálunk a szálláslehetőséget, pláne az esküvősök és a kirándulócsoportok, és most végre az ő igényeiket is ki tudjuk elégíteni. -

Teljesen átépítik és felújítják a régi épületet is! Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

A beruházás nemcsak a turizmus fellendülését segíti, hanem a város rendezvényközpontként is tovább erősödhet. Az igazgatónő elmondása szerint a munkálatok már elkezdődtek, és a tervek szerint 2026. június 30-ára be is fejeződnek. A rácalmási Jankovich-kúria ezzel új fejezetet nyit történetében: a múlt értékeinek megőrzése mellett a jövő vendégei számára is modern, kényelmes környezetet teremt.



