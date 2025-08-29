augusztus 29., péntek

2 órája

Hétfőn mutatják be Szikora János új könyvét

Könyvbemutatóval indul a szeptember a Városházán. Elsején, hétfőn 17.00 órakor mutaják be Szikora János 13 évad Székesfehérváron című könyvét.

Feol.hu

A 13 évad Székesfehérváron című kötet reprezentatív formában örökíti meg a Vörösmarty Színház munkáját 2012 és 2025 között. A jelentősebb előadások leírását fiatal színháztörténészek végezték az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet szakmai vezetésével, emellett a kötetet számos előadásfotó és a Vakler Lajos televíziós riporter által készített színészportrék teszik teljessé – tájékoztat az ÖKK közleménye.

A könyvbemutatón a szerzővel, Szikora Jánossal és Szabó Attila szerkesztővel, az OSZMI igazgatóhelyettesével Bakonyi István József Attila-díjas irodalomtörténész beszélget. Az eseményre szeretettel hívnak és várnak minden érdeklődőt. A belépés ingyenes!

 

