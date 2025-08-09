Fúvós fesztivál: Több zenekar is bemutatkozik az első napon

Augusztus 9-én, este 18 órakor kezdődött a Fehérvári Fúvós Fesztivál. A sorozat a Székesfehérvári Fúvószenekar koncertjével indult, de az est folyamán fellépett még a Dunaszekcsői Fúvószenekar és a Várpalotai Bányász Fúvószenekar is a Bartók Béla téren tartott rendezvényen. A forró délutánon kezdődő zenei eseményen nem csak nagy klasszikusokat játszottak, hanem közismert filmzenéket is.