Forever Young: Testvérvárosok sikeres együttműködése (galéria)

A Székesfehérvárra érkezett testvérvárosi delegációk vezetői a városháza dísztermében írtak alá együttműködési megállapodásokat, majd a Forever Young programban résztvevő vevő települések bemutatkozó prezentációit láthatták a megjelentek.

Az első közvetlen EU-s pályázat

A most lezárult Forever Young Székesfehérvár által elnyert első, közvetlen EU-s pályázat volt. A forrásnak köszönhetően öt város valósított meg közös programokat 2024-2025-ben. Az augusztus második hétvégéjén tartott fehérvári esemény volt a zárórendezvény a sorozatban.

Öt testvérváros egy pályázatban

Gyulafehérvár

Kranj

Opole

Zadar

Székesfehérvár

A Forever Young a fiatalokat szólítja meg

– Az egyik legfontosabb eredménye ennek a programnak, hogy kicsit beleláttunk abba, hogy hogyan is működnek az Európai Uniós pályázatok. Partnereket is szereztünk itthon, a Magyar Fejlesztésösztönző Irodával közösen tudtuk ezt a pályázatot megírni és benyújtani, és emellett tudtuk erősíteni a testvérvárosi kapcsolatainkat is. A Forever Young program arról szólt, hogy alapvetően a fiatalokat megszólítva, a kultúra, a tánc lehetőségeit megragadva mindegyik városban legyen egy kisebb konferencia és persze kulturális program is. Még 2023-ban jött maga az ötlet, és 2024-ben indult maga a megvalósítás, és ma pedig túl vagyunk a záróeseményen – mondta a városházán Cser-Palkovics András. A polgármester arról is beszélt, hogy a jövőre nézve is vannak terveik hasonló pályázatok benyújtására, köztük olyan infrastrukturális jellegű projektekben is gondolkoznak, mint például a csapadékmegtartás, víztisztítás vagy tavak, akár mesterséges tavak létrehozása, klímavédelem, kulturális együttműködés és a felsőoktatásban való együttműködés, amihez külön pályázati lehetőségek is vannak.