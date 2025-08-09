augusztus 10., vasárnap

Sikeres volt a pályázat

11 órája

Forever Young: Testvérvárosok sikeres együttműködése (galéria)

Címkék#testvérvárosi#pályázat#városháza

Augusztus 9-én 10.00 órakor köszöntötte Cser-Palkovics András polgármester a testvérvárosok delegációit a városházán. A Forever Young program egy közös Európai Uniós pályázat volt, melyben öt város vett részt, akik a programnak köszönhetően szorosabbra fűzték az egymás közötti barátságot.

Forever Young: Testvérvárosok sikeres együttműködése (galéria)

Fotó: NAGY NORBERT

A Székesfehérvárra érkezett testvérvárosi delegációk vezetői a városháza dísztermében írtak alá együttműködési megállapodásokat, majd a Forever Young programban résztvevő vevő települések bemutatkozó prezentációit láthatták a megjelentek.

Az első közvetlen EU-s pályázat

A most lezárult Forever Young Székesfehérvár által elnyert első, közvetlen EU-s pályázat volt. A forrásnak köszönhetően öt város valósított meg közös programokat 2024-2025-ben. Az augusztus második hétvégéjén tartott fehérvári esemény volt a zárórendezvény a sorozatban.

Öt testvérváros egy pályázatban

  • Gyulafehérvár
  • Kranj
  • Opole
  • Zadar
  • Székesfehérvár

A Forever Young a fiatalokat szólítja meg

– Az egyik legfontosabb eredménye ennek a programnak, hogy kicsit beleláttunk abba, hogy hogyan is működnek az Európai Uniós pályázatok. Partnereket is szereztünk itthon, a Magyar Fejlesztésösztönző Irodával közösen tudtuk ezt a pályázatot megírni és benyújtani, és emellett tudtuk erősíteni a testvérvárosi kapcsolatainkat is. A Forever Young program arról szólt, hogy alapvetően a fiatalokat megszólítva, a kultúra, a tánc lehetőségeit megragadva mindegyik városban legyen egy kisebb konferencia és persze kulturális program is. Még 2023-ban jött maga az ötlet, és 2024-ben indult maga a megvalósítás, és ma pedig túl vagyunk a záróeseményen – mondta a városházán Cser-Palkovics András. A polgármester arról is beszélt, hogy a jövőre nézve is vannak terveik hasonló pályázatok benyújtására, köztük olyan infrastrukturális jellegű projektekben is gondolkoznak, mint például a csapadékmegtartás, víztisztítás vagy tavak, akár mesterséges tavak létrehozása, klímavédelem, kulturális együttműködés és a felsőoktatásban való együttműködés, amihez külön pályázati lehetőségek is vannak.

Forever Young testvérvárosi megállapodás

Fotók: Nagy Norbert / FMH

Utcafesztiválon folytatódott a nap

A városházán tartott szerződés aláírási procedúra és az azt követő bemutatkozó prezentációk után a programban szereplő öt város képviselői a Mercure Hotel Magyar Király, a Fő utca, a Városház tér, és a Bartók Béla tér érintésével Nemzetközi Előadóművészeti Utcafesztivállal örvendeztették meg Székesfehérvárt.

 

